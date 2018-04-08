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Aksaray’da tarihi İncil ele geçirildi

AKSARAY'da polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, deri üzerine işlenmiş tarihi eser özelliği taşıyan İncil ele geçirildi.

android-time 10:29 8 Nisan 2018
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Aksaray’da tarihi İncil ele geçirildi
AKSARAY'da polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, deri üzerine işlenmiş tarihi eser özelliği taşıyan İncil ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Aksaray -Adana Karayolu üzerinde denetim yapan polis, kontrol noktasında, Gaziantep´ten Sakarya´ya giden 41 YB 225 plakalı otomobili durdurdu.Yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan deri üzerine işlenmiş İncil bulundu. Otomobilde bulunan Sertip B., Suriye uyruklu Darsım Rafhat H. ve Sowd Housin H. ile Irak uyruklu Muhammed H. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 10:3608.04.2018
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