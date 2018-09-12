Uyuşturucudan ölüme meydan dayağı!

İstanbul Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı Doğuş B.(22) torbacılardan aldığı uyuşturucuyu kullandıktan sonra yaşamını yitirdi. Doğuş B.’nin yakınları, uyuşturucuyu satan torbacıları meydan dayağı çekerek 2 torbacıyı tanınmaz hale getirdiler. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bağcılar'da yaşayan Doğuş B., 7 Eylül günü uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Ömer Şimşek'i arayarak 5 adet uyuşturucu hap istedi. Torbacı Ömer Şimşek de başka bir torbacıdan aldığı uyuşturucuyu Doğuş B.'ye 90 TL karşılığında sattı. Aldığı uyuşturucu sonrasında Doğuş B. hayatını kaybetti.

KUZENİ İNTİKAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Uyuşturucu yüzünden kuzenin hayatını kaybetmesini hazmedemeyen Boran B., uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Ömer Şimşek'i arayarak “Doğuşa verdiklerin güzelmiş bana da aynısından getirsene” dedi.

Saat geç olduğu için Ömer Şimşek ‘Belki bugün getiremeyebilirim' şeklinde cevap verdi.

10-15 KİŞİ SALDIRDILAR

Ölen Doğuş B.'nin yakınları torbacılar Ömer Şimşek ve Mustafa Akdağ'ı Hürriyet Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde yürürken yakalayarak zorla bir araca bindirdi. Doğuş B.'nin yakınları arabaya bindirdikleri Şimşek ve Akdağ'ı Halkalı tarafında boş araziye götürerek darp etti. İki torbacıyı dakikalarca döven grup tekrar bir araca bindirerek Bağcılar'da Karacaoğlan parkının karşısındaki bir boş bir yola getirdi.

Bu sırada olay yerine ölen Doğuş'un babası Hüseyin B. de geldi. Yaklaşık 10-15 kişilik grup Şimşek ve Akdağ'ı tekrar darp etti.

“KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

Aynı kalabalık ikiliyi yine aynı yol üstünde bir marketin üzerinde bir kez daha döverken olay yerine polis geldi. İki kişiyle birlikte kalabalık gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yediği dayaktan dolayı kolu kırılan Mustafa Akdağ, kendisini dövenlerden şikayetçi olmadığını söyleyerek şu şekilde ifade verdi; “Doğuş benim 6-7 yıllık arkadaşımdır. Beraber aynı ortamda çok kez madde kullanmışlığımız oldu. Ben bağımlı değilim. Bazen Ömer Şimşek bana uyuşturucu getiriyor bazen de ben ona götürüyorum. Fakat ben Doğuş'a hiç uyuşturucu götürmedim ve satıcı değilim. Darp edilmemin sebebi Doğuş'un ölümüdür. Bu olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim”

“UYUŞTURUCU ALMAM İÇİN RİCADA BULUNUYORDU”

Diğer şüpheli Ömer Şimşek de, polisteki ifadesinde aynı şekilde darp olayından dolayı kimseden şikayetçi olmadığını belirterek, “Doğuş benim arkadaşımdır. Beraber aynı ortamda çok kez uyuşturcu kullandık. Bende motosiklet olduğu için uyuşturucu almam için benden ricada bulunuyordu. Ben de alıp kendisine veriyordum.” dedi.

Karakoldaki ifadelerinin ardından Ömer Şimşek ve Mustafa Akdağ önce savcı ardından da hakim karşısına çıkarıldı. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, şahısları; “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan” tutuklayarak cezaevine gönderdi.