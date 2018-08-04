Ankara’da pompalı tüfekli saldırganlar dehşet saçtı!

Ankara'da motosikletteki iki şüpheliden birinin silahla ateş açması sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bestekar Caddesi’ne gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişiden biri, K.Y’ye pompalı tüfekle ateş etti.

BİRİ AĞIR 3 KİŞİ YARALI

Tüfekten çıkan saçmalar K.Y’nin yanı sıra o sırada çevrede bulunan Y.A. ve R.Ö’ye isabet etti.

Saldırıda yaralanan bu kişiler, Ankara’daki bazı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan K.Y’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Serkan Kaynak, yaptığı açıklamada, olay yerine gelen motosikletli iki kişiden sadece sürücünün başında kask olduğunu söyledi.

“MOTOSİKLETLE OLAY YERİNDEN KAÇTILAR”

Sürücünün arkasında oturan şüphelinin motosikletten inerek elindeki pompalı tüfekle bir kişiye ateş ettiğini belirten Kaynak, “Ateş ederken de saçmalar başka yere gitmeye başladı. Sokağın köşesinde oturan kişinin bacağına isabet ettiğini gördüm. Daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtılar.” diye konuştu.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. AA