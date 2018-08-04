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Ankara’da pompalı tüfekli saldırganlar dehşet saçtı!

Ankara'da motosikletteki iki şüpheliden birinin silahla ateş açması sonucu üç kişi yaralandı.

android-time 07:29 4 Ağustos 2018
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Ankara'da motosikletteki iki şüpheliden birinin silahla ateş açması sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bestekar Caddesi’ne gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişiden biri, K.Y’ye pompalı tüfekle ateş etti.

BİRİ AĞIR 3 KİŞİ YARALI

Foto: İHA

Ankara'da iki kişinin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda kasığından vurulan 1 kişi ağır yaralandı, çevrede bulunan 2 kişi ise etrafa saçılan saçmalar nedeniyle yaralandı. Polis kaçan zanlıları arıyor. Fotoğraf: İHA

Tüfekten çıkan saçmalar K.Y’nin yanı sıra o sırada çevrede bulunan Y.A. ve R.Ö’ye isabet etti.

Saldırıda yaralanan bu kişiler, Ankara’daki bazı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan K.Y’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da iki kişinin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda kasığından vurulan 1 kişi ağır yaralandı, çevrede bulunan 2 kişi ise etrafa saçılan saçmalar nedeniyle yaralandı. Polis kaçan zanlıları arıyor. Fotoğraf: İHA

Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Kaçan zanlıların eşkal bilgilerini alan polis, şahısların yakalanması için alarm durumuna geçti. Daha sonra noktaya sevk edilen Olay Yeri İnceleme birimine bağlı ekipler, etraftaki deliller üzerinde çalışma yaptı. Foto: İHA

Görgü tanığı Serkan Kaynak, yaptığı açıklamada, olay yerine gelen motosikletli iki kişiden sadece sürücünün başında kask olduğunu söyledi.

“MOTOSİKLETLE OLAY YERİNDEN KAÇTILAR”

Sürücünün arkasında oturan şüphelinin motosikletten inerek elindeki pompalı tüfekle bir kişiye ateş ettiğini belirten Kaynak, “Ateş ederken de saçmalar başka yere gitmeye başladı. Sokağın köşesinde oturan kişinin bacağına isabet ettiğini gördüm. Daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtılar.” diye konuştu.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. AA

Son güncelleme: android-time 09:0404.08.2018
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