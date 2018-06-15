Aytun Çıray’dan dikkat çeken Suruç açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çıray, Şanlıurfa Valisi'nin kendisine 'olayın PKK-AKP çatışması olmadığını' söylediğini belirtti.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı Suruç’taki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“OLAY PKK-AKP ÇATIŞMASI DEĞİL”

Çıray, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i arayarak, saldırıya ilişkin detaylı bilgi istediğini Erin’in de kendisine, “olayın PKK-AKP çatışması olmadığını, detaylı incelemelerin sürdüğü” bilgisini verdiğini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklamalarda bulunan Çıray şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Sn Şanlı Urfa Valisi’ni aradım. Valilik sitesinde yapılan açıklamadan başka yeni bir durum olmadığı bilgisini aldım. O açıklamada ‘Biri Mv. Halil Yıldız’ın yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır’ denmektedir.

Valilik açıklamasında PKK veya başka bir terör örgütünden söz edilmemekte tahkikatın sürdüğü ifade edilmektedir. Ne yazı ki benzer saldırılarla İYİ Partililer de karşılaştı. Bu saldırıları önleyemeyen ve seçim güvenliğini sağlayamayan AKP acz içindedir ve 24 Haziran’da gidecektir.

İYİ Parti olarak milletimizi sağduyuya ve sukûnete davet ediyoruz. İnsan canının en değerli varlık olduğu bilinci ile hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ülkemize huzur ve barış diliyoruz.En kısa zamanda olayın aydınlanmasını istiyoruz.

İYİ Parti G.S ve Sözcüsü

Dr. Aytun Çıray”

Öte yandan İYİ Parti olayı incelemek üzere ilçeye bir heyet gönderdi.