Azerbaycan’ın en ünlü mafya babasına polis operasyonu

İstanbul polisi, Azerbaycan’ın tanınan suç örgütü elebaşı “Lotu Quli” lakaplı Nadir Selifov’u gözaltına aldı. Selifov’un telekonferansla Rusya’daki iş adamlarından haraç aldığı iddia edildi. Nadir Selifov, 2 yıl önce Beşiktaş’ta “Hayalet” lakaplı Azerbaycanlı mafya babası Rövşen Caniyev’in ölüdürülmesi olayında gündeme gelmişti.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Azerbaycan uyruklu “Loti Quli” kakaplı suç örgütü elebaşı Nadir Selifov'u gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Nadirov'un Rus basınında çıkan bir haberin ardından gözaltına alınması dikkat çekti. Rembler.ru isimli internet sitesinde yapılan haberde “Türkiye'deki hırsız Rusya'dan haraç topluyor” haberinde dikkat çekici iddialar yer aldı.

TELEKONFERANSLA HARAÇ

İddiaya gören Nadir Selifov, Rusya'da özellikle Kalujsk bölgesindeki toptan satış yapan iş adamlarından haraç aldığı iddia edildi. Selifov'un iş adamlarından haraç alınırken ise interneti kullandığı belirtildi. Suç örgütü elebaşının telekonferansla iş adamlarıyla görüştüğü ve haraç aldığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TA CİNAYET

Rusya'da hal ve gıda işleriyle uğraşan toptancıların bulunduğu bu bölgenin denetiminin Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürülen Rövşen Caniyev olduğu belirtildi. Otel çıkışında lüks cipinde vurulan Caniyev'le ilgili olay yeri inceleme ekipleri 65 kovun bulmuştu.

İNTİKAM İÇİN TOPLANMIŞLARDI

Caniyev'in öldürülmesinin ardından 6 Kasım 2017'de Organize Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Bahçelievler'deki bir AVM'ye baskın düzenledi. Operasyonda Şirinler olarak bilinen suç örgütü üyeleri ve Caniyev'in kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Caniyev'i öldürttüğü iddia edilen Lotu Quli'nin öldürülmesi için toplandığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Caniyev'in kardeşi Lotu Quli lakaplı suç örgütü elebaşını öldürmek için Şirinler Grubu'na 5 milyon lira teklif etmişti.

Nadir Salifov (Lotu Quli) rakibinin ölümünün ardından Rövşan Caniyev'in kontrolündeki bölgeleri ele geçirdiği de iddia edildi.