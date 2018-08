Bahçeli’den Kurban Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnanıyorum ki, ekonomik yaptırımlar, ambargolar, ablukalar, izbe planlar, sinsi operasyonlar, algı oyunları aziz milletimizin birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz kalacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, bayramların kucaklaşma dönemi, kaynaşma vesilesi, yakınlaşma vetiresi, paylaşma ve gönül alma mevsimi olduğunu belirten Bahçeli, “Dargınlıkların tasfiyesi, kırgınlıkların telafisi, kavga ve küslüklerin tamiri için bayramların manevi iklimi eşsiz bir fazilet künhü, emsalsiz bir fırsat kaynağıdır. Siyasi ve ekonomik bekamızı hedef alan sorun yumağıyla kararlı ve kahramanca mücadele ettiğimiz şu günlerde, umutla karşıladığımız Kurban Bayramı’nın azmimizi kamçılaması, birlik ve dirliğimizi kökleştirmesi başlıca dileğimdir. Milletçe kurban ibadetinin vecdi, bayram iradesinin vazgeçilmez cehdi ile her zorluğu göğüsleyeceğimize, her zulmü gövdesiyle birlikte devireceğimize inancım tam ve eksiksizdir” dedi.



‘KURBAN BAYRAMI BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN SEVİNCİDİR’

Mesajında, “Elbette İsmaili ahlak ve adanmışlıkla sıkıntıları aşacağımızdan, kutlu, mutlu ve huzurlu bir istikbal ufkuna kavuşacağımızdan en ufak şüphe duymuyorum” diyen Bahçeli, şu ifadelere yer verdi: “Kurban, bir Müslüman’ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun işaret ve ifadesi olmakla birlikte, mana ve muhtevası çok derin ve kavrayıcıdır. Aynı zamanda Allah’a yaklaşmak, yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için üstlenilen manevi vecibenin sahip olunan imkânlar nispetinde ifası ve idamesidir. Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir. Kurban Bayramı barış ve kardeşliğin sevincidir. Kurban Bayramı hatırlamanın ve hatırlanmanın sedası, adil ve hakkaniyetle bölüşmenin sevabıdır.

Besmeleyle kesilen her kurban, sıkılan her el, uzatılan her ikram, gülücükler saçan her yüz, hasret akşamlarından sonra şafakla doğan her vuslat birliğimizin harcı, dirliğimizin haysiyetidir. Bizi bir millet yapan, nihai olarak bu milleti eğilmez ve başedilemez kudret haline getiren bayramların yüksek erdem ve esenliğidir. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı safları sıklaştıracak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, milli ve manevi hissiyatı daha da perçinleyecektir. Bayram, hayallerimizin üstünü örten felaketlere karşı manevi direniş sığınağı olacak ve ümit ederim ki bize yeni bir diriliş ve toparlanış ruhu kazandıracaktır. Temennim ve inancım budur. Kurban Bayramı; manevi iklim ve ruhundan aldığı feyizle çirkin ve ucuz hesap peşinde koşan çevrelerin tuzaklarını boşa çıkaracak, milli irade ve kaynaşma iradesiniAllah’ın izniyle teyit edecektir.”

‘KRİZ ELÇİLERİNE ŞANS TANIMAYACAĞIZ’

Türk-İslam coğrafyasında sökün eden zorbalıklara sessiz kalmayacaklarını, mazlumları bu mübarek günlerde dualarından eksik etmeyeceklerini söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti: “Bebek katillerine kucak açan, yardım ve yataklık yapan, arkalarında duran dost görünümlü mihrakların tertip ve tuzaklarını akamete uğratacağız. Kaos havarilerine ve kriz elçilerine şans tanımayacağız. İnanıyorum ki, ekonomik yaptırımlar, ambargolar, ablukalar, izbe planlar, sinsi operasyonlar, algın oyunları aziz milletimizin birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz kalacaktır. Türkiye; sosyal dokusuyla, siyasi direnciyle, ekonomik dirayetiyle her saldırıyı püskürtecek, her kumpası dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır.

Kurban ibadetimizi yapacağız, mükâfatımızı yalnızca Allah’tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz. Ancak vatanı kurban ettirmeyeceğiz, milleti kurban vermeyeceğiz, istiklalimizi kurbanlık yerine koydurmayacağız. Bu vesileyle aziz vatandaşlarımın, Türk-İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı yürektentebrik ediyorum. Bayram tatili münasebetiyle yollara düşen kardeşlerimizin kazadan beladan uzak bir şekilde tatillerini geçirmelerini, sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum. ‘Hac Farizası’ için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, ibadetlerinin makbul olmasını,dualarında olabilmeyi ve sağlıcakla dönmelerini içtenlikle temenni ediyorum. Kurban Bayramı’mız kutlu, Allah yar ve yardımcımız olsun.”