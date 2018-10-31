Başsavcılık’tan flaş açıklama! ‘Cemal Kaşıkçı parçalanarak yok edildi’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Cemal Kaşıkçı, önceden yapılan planlama sonrasında, konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüş cesedi de parçalanarak yok edilmiştir." denildi. Açıklamada Suudi Arabistan cephesi ise "Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir" sözleriyle eleştirildi.

Can ÖZÇELİK,Ümit TÜRK/İSTANBUL

2 Ekim günü girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasından bir daha çıkamayan Cemal Kaşıkçı için başlatılan soruşturmayla ilgili yazılı bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı netlik kazanan bilgileri paylaştı.

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı” imzasıyla yapılan açıklamada “Maktul Cemal Kaşıkçı, önceden yapılan planlama doğrultusunda, konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Kaşıkçı’nın cesedi parçalanarak yok edilmiştir” denildi. Açıklamada; Suudi Arabistan cephesi ile ilgili de “Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir” ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama;

“Cemal Kaşıkçı’nın Türkiye topraklarında öldürüldüğü, yasal mevzuat ve evrensel hukukun genel prensipleri gereği soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’ne ait olduğu beyan edilmiş, Suudi Arabistan’da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiiştir. Aynı görüşmede Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu, yürütülen soruşturmada planlanarak öldürüldüğü tespit edilen Kaşıkçı’nın, öldürülme eyleminin planlanma aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında herhangi bir bulgunun olup olmadığı, yerli işbirlikçinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir. Bu görüşmede aynı sorular yöneltilerek cevap beklendiği vurgulanmıştır. Suudi Arabistan Başsavcısı tarafından da sorulara aynı gün içerisinde cevap verileceği beyan edilmiştir.”

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI ARABİSTAN’A DAVET EDİLDİ

“Bu çerçevede Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından Başsavcılığımıza gönderilen cevabi yazıda özetle; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet, soruşturma kapsamında elde edilen delillerle birlikte Suudi Arabistan’a davet edilmiş, cesedin akıbetinin Suudi Arabistan’da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edileceği, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucunda anlaşılabileceği, olayla ilgili yerli işbirlikçi bulunduğuna dair, Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanlarının olmadığı bildirilmiştir.”

GÖRÜŞMELERDE SOMUT SONUÇ ELDE EDİLEMEDİ

“Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir. Bu itibarla Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda eylemin vahametine ilişkin aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında zorunluluk bulunmaktadır. ”

CEMAL KAŞIKÇI BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ… CESEDİ PARÇALANARAK YOK EDİLDİ…

“1- Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürülmüştür.

2- Maktul Cemal Kaşıkçı’nın cesedi, boğularak öldürülmesine müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir”

Açıklamada sonuç olarak, “Cemal kaşıkçı’nın Başkonsolosluk binasından çıkış yapmadığı adli mercilere bildirilmesi üzerine derhal başlatılan soruşturma tüm boyutları ve derinliği ile devam etmektedir”