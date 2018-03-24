Batman’dan acı haber! Bir şehit

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi Köyü kırsalında devam eden operasyon sonucu çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğu belirtildi.

Batman’ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, tedavi için Siirt Devlet Hastanesine getirildi. Buradaki doktorların müdahalesine rağmen Uzman Çavuş İbrahim Çetin, şehit oldu. Şehit haberi üzerine Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Devlet Hastanesi’ne gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü kırsalında Cuma günü başlayan operasyon kapsamında çıkan çatışmada dün Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Bülent Doğan şehit olmuştu. Sabah saatlerinde tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Uzman Çavuş İbrahim Çetin de aynı çatışmada yaralanmış, yakın olması nedeniyle Siirt Devlet Hastanesi’ne götürülmüş ancak buradaki doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.