Bir aile yok oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde bir yakınlarının nişan töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza İskilip-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen Afyonkarahisar Bayat Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yapan İrfan Ünlü (40), Kurban Bayramı’nın birinci günü bir yakının nişanı için Kahramanmaraş'a gitti. Buradaki nişan törenine katılan Ünlü ve ailesi tekrar Çorum'a dönmek için yola çıktı.

İrfan Ünlü yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil, Karaburun köyü sapağında karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki tıra çarptı.Kazada sürücü ve araçta bulunan Ayşegül Ünlü (39) Samet Ünlü (18), Samet (13) ve Semih Ünlü hayatını kaybetti.