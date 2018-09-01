Bugün 1 Eylül Dünya Barış günü! Dünya Barış günü neden kutlanıyor? İşte tarihi…

Dünyanın daima ihtiyacı olduğu barış, unutulmaması gereken kavramların başında geliyor. 1 Eylül uzun yıllardır Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. İşte 1 Eylül Dünya Barış gününün anlam dolu tarihi...

1 Eylül Dünya Barış Günü geldi… Dünya Barış Günü farklı kurumlarda 21 Eylül’de de kutlanıyor. Dünya Barış Günü dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Dünya Barış Günü’nün tarihi şu şekilde…

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ TARİHİ

Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul'un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul’un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül’ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü’nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.