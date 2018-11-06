CHP Mersin’den ‘aday’ yalanlaması

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, kamuoyunda ortaya atılan "CHP Mersin'de aday göstermeyecek" iddialarını yalanladı. Aktay “Kendi adayımızla Mersin’i kazanacağız” dedi.

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP'nin Mersin'in en güçlü, en hazır ve en iddialı partisi olduğunu savunarak “Bunu CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağıyla ilgili üretilen, akıl ve izan dışı haberlerin bolluğundan da görebiliyoruz” dedi.

“SPEKÜLASYON VE MANİPÜLASYON”

CHP'nin Mersin'de aday göstermeyeceği ve başka bir partinin adayını destekleyeceğinin dahi yazıldığını belirten Aktay “Partimizin yetkili kişi ve organlarının açıklamaları ortadayken, bütünüyle spekülasyon ve manipülasyon amaçlı bu tür sözde haberleri ciddiye alabilmek mümkün değildir” diye konuştu.

“ADAYIMIZI ÇEKMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin her yerinde kendi belediye başkan adaylarını çıkaracağını defalarca açıkladığını belirten Adil Aktay, “Şu ya da bu partinin lehine hiçbir yerde parti adayımızı çekmemiz mümkün değildir. Buna tüm kentler gibi elbette Mersin de dâhildir” şeklinde konuştu.

“ÖRGÜTÜN İSTEKLERİNE UYGUN ADAY”

“Bütün bunlara rağmen hâlâ spekülasyonlardan medet umanların, manipülasyonla sonuç alabileceklerini sananların, şu gerçeğe kendilerini bir an önce alışmalarında yarar vardır” diyen Aktay, “Cumhuriyet Halk Partisi, örgütünün isteklerine, Mersin kamuoyunun beklentilerine uygun olarak belirleyeceği ve Cumhuriyet Halk Partililiği tartışılmaz bir adayla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanacaktır” ifadelerini kullandı.