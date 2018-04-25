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CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir sürpriz isim daha

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Gelen son dakika haberine göre FOX TV, Özgür Özel'in isminin de adaylar arasında geçtiğini ileri sürdü.

android-time 19:38 25 Nisan 2018
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CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir sürpriz isim daha
CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Gelen son dakika haberine göre FOX TV, Özgür Özel'in isminin de adaylar arasında geçtiğini ileri sürdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim için parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Fatih Portakal’ın sunduğu FOX TV Ana Haber’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylar için önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Toplantıda milletvekillerinin Cumhurbaşkanı aday profilini tarif ettiği ve isim telaffuz ettikleri belirtildi. Toplantıda Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen’in ismi geçerken sürpriz bir isim daha söylendi. “Günün sürprizi” olarak değerlendirilen ismin CHP’li Özgür Özel olduğu belirtildi.

Son güncelleme: android-time 23:1025.04.2018
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