CHP’nin yeni reklam filmi: Ampuller sönüyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 24 Haziran 2018 seçimleri için yayına verdiği son reklam filmi içinde barındırdığı kara mizah ile büyük ilgi çekti.

Türk musikisinin ünlü bestekârı Alaaddin Şensoy'un “Biliyorsun Bir Zamanlar” adlı eserinin kullanıldığı reklamda, adeta AKP seçmeni ve Erdoğan'a sesleniyor. “Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum, kederinle üzülüyor sevincinle gülüyordum” diyen şarkı sözleriyle başlayan reklam filmi, “Göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem, ellerle aldattın beni” diyerek sonlanıyor.

Film için besteyi tekrar İlahi şeklinde aranje ettirdiklerini söyleyen ajans yetkilileri reklamda sönen ampuller kullanıyor. Her sönen ampul AKP'nin kaybettiği seçmenleri simgeliyor.