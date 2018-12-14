Çökertilen çetenin adam kaçırma ve darp görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da, ‘Sarallar Suç Örgütü’nün alt yapılanması olduğu iddia edilen ve zorla borç tahsilatı yapan gruba yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11’i tutuklandı. Elebaşılığını Tufan S. ve Ümit S.’nin yaptığı suç örgütünün, bir işadamını kaçırdığı ve bazı işadamlarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği operasyonda gözaltına alınan, elebaşılığını Ümit S. ile Tufan S.'nin yaptığı 17 şüpheli gözaltına alındı. Kasten yaralama, yağma, zorla alıkoyma gibi suçları işlediklerin öne sürülen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke elebaşlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

İLGİLİ HABER Sarallar Suç Örgütü'nün alt yapılanmasına operasyon

İŞADAMINI KAÇIRDILAR

Şüpheliler cezaevine gönderilirken, şüphelilerin bir işadamını kaçırma görüntüleri ile bir iş yeri sahibini darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Şebekenin V.A. isimli işadamını kaçırdığı iddia edilen olay İzmir'de gerçekleşti. İddiaya göre, inşaat firması sahibi V.A., ortaklarından ayrılarak, alacakları için mahkemeye dava açtı.

Yaşanan mahkeme sürecinde V.A. 1 milyon lira alacak hak kazandı. Alacaklarını tahsil edemeyen V.A., isteklerinden vazgeçmesi için tehditler almaya başladı. Şebeke üyelerince tehdit edilen işadamının, zorla alıkonulduğu iddia edildi. O olaya ait olduğu belirtilen görüntülerde, işadamının 3 kişi tarafından zorla merdivenlerden indirildiği görülüyor.

TEHDİTLE İŞ YERİNİ ALDILAR

Şebeke üyelerinin gerçekleştirdiği başka bir olayın görüntülerinde, L.K. isimli bir kişinin darp edildiği görülüyor. Görüntülerin Ankara'da kaydedildiği belirtiliyor. İddiaya göre, L.K., 2006 yılında 500 bin liraya bir dükkan satın aldı. Bir süre sonra dükkanın eski sahibi A.K.'nın cezaevindeki kayınbiraderi M.N. tahliye oldu. Eniştesinin sattığı dükkana giden M.N. iddiaya göre, L.K.'ı tehdit ederek “Bu mekanı parasız bana vereceksin” dedi. Bu talebi kabul etmeyen L.K.'nın karşısına bu seferde polisin baskın düzenlediği şebeke üyeleri çıktı. L.K.'yı darp ederek, eşi ve çocuklarıyla tehdit ettiği öne sürülen şebeke iş yeri sahibine zorla ön satış protokolü imzalattı. Polisin ele geçirdiği görüntülerde, L.K.'nın darp edilme anlarının bulunduğu öğrenildi.