Çöp evden dram çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 10 kamyon çöp çıkarılan ev yeniden temizlendi. Yaklaşık 20 günde yeniden evine çöp toplayan Şaziye Karlıova MS hastası oğluna bakmak için hurdacılık yaptığını, başka gelir kaynağı olmadığını söyledi.

Sırameşeler Mahallesi’nde bir apartmanın 3. katından gelen kötü kokular üzerine Osmangazi Belediyesi’ne bağlı ekiplere haber verilmiş, daireyi kontrol eden görevliler evin çöp dolu olduğunu tespit etmişti. Evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkaran belediye ekipleri 20 gün sonra yeniden aynı evi temizlemeye gitti. Ev sahibi Şaziye Karlıova ise evini temizlemeye gelen itfaiye ekiplerini içeri almak istemedi. Ekipler eve çilingir yardımıyla girdi.

Ev sahibi Şaziye Karlıova evini temizlemek isteyen itfaiye ekiplerine direnerek topladığı çöpleri sattığını ve o parayla oğluna baktığını, yatalak oğlu için herhangi bir yerden maaş ya da destek almadığını söyledi. Karlıova görevlilere satabileceği eşyaların atılmamasını rica etti. Belediye görevlileri, kadına evdeki eşyaların çöp olduğunu, evi temizledikten sonra oğlunun daha sağlıklı bir ortamda yaşayacağını ve eşyaların satılamayacağını söyleyerek yaşlı kadını ikna etmeye çalıştı.

Karlıova tüm çabalara rağmen ikna edilemedi ve eşyaların atılmaması için dakikalarca direndi. Yıllar önce eşini kaybeden Karlıova, hasta oğluna yalnız başına baktığını daha önce oğluna maaş bağlamak için çok uğraştığını ama herhangi bir sonuç alamadığını iddia ederek, hurdacılık yaparak evini geçindirdiğini iddia etti. Ekipler saatler süren çalışmanın ardından evi temizleyip ilaçlayarak adresten ayrıldı.