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Çorum’da otobüs TIR’a çarptı: Ölü ve yaralılar

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde otobüs park halindeki TIR'a çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

android-time 07:08 13 Mart 2018
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Çorum’da otobüs TIR’a çarptı: Ölü ve yaralılar
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde otobüs park halindeki TIR'a çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
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