Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal burası Paris değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Esenler'de millet bahçesi açılışında konuştu. Erdoğan, "Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil." dedi.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil.

Türkiye’nin şanssızlığı, anamuhalefet partisinin işte böyle bir zihniyetin esareti altında bulunuyor olmasıdır.

Her zaman teröristlerin beynindeyiz, onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz

Ülkemize ve milletimize yönelik husumetlerin altındaki sebeplerin en başında gelenlerden biri işte İstanbul’dur.

Yaklaşık 600 yıldır bizim olan bu şehri (İstanbul), hala bize çok görenler olduğunu biliyoruz.

İstanbul’un su sorununu çözdük. 2040 yılına kadar böyle bir sorun yok.

Çevrecilik bizim işimiz, belediyecilik bizim işimiz, hizmet bizim işimiz.

Yatırım bedeli 55 trilyon lira olan millet bahçemizi (15 Temmuz Millet Bahçesi), bugün resmen hizmete açıyoruz.”

AA