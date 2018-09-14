Davutoğlu’nun villasının bulunduğu sitenin imar talebi reddedildi

Nakşibendi tarikatının şeyhi Esad Coşan’ın teşviki ile 1980’li yıllarda kurulan Eyüp Göktürk’teki Ravza Kooperatifi’nin geçtiğimiz yıl satın aldığı ve büyük kısmı yeşil alanda kalan arazisine konut yapma girişimine İBB izin vermedi. Ravza'da eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun da bir villası bulunuyor.

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde Ravza Toplu Konut Yapı Kooperatifi tarafından mevcut sitenin yanında 2017 yılında alınan 3 bin 332 metrekarelik parselin imarının değiştirilmesi için yapılan başvuru, İBB Meclisi'nin 12 Eylül tarihli gündemine geldi.

Konut ve yeşil alan fonksiyonuna sahip parsel için yapılan başvuruda, parselin terk oranının yaklaşık yüzde 63.18 olduğu ve bu oranın yasal oranın çok üzerinde olduğu kaydedildi. Bu parselin imar planlarında sahip olduğu konut kullanım hakkının uygulama imar planlarında ortadan kaldırıldığı ifade edildi. Bu durumun parselin malikini mağdur ettiği belirtildi. Bu nedenle parselin “düşük yoğunluklu konut” ve park olarak belirlenmesi ve yapılaşma koşullarının de emsal 1.10 yükseklik 5 kat olarak düzenlenmesi istendi. Yani parselin yeşil alanda kalan büyük kısmını oluşturan bin 933 metrekarelik bölümünün düşük yoğunlukta konut alanına alınması talep edildi.

PARK YAPILAŞMAYA AÇILIYOR

Taleple ilgili İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede park alanının küçültülmesinin araçlı ulaşımı teşvik edeceği, parkın yapılaşmaya açılacağı ifade edildi. Yapılaşma şartları ve ulaşım taleplerinin arttırıldığı vurgulandı. Teklif, bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadı. Planlama Müdürlüğü de önerilen plan ile parselin park alanında kalan yaklaşık bin 933 metrekarelik alanın konuta alınarak yaklaşık 2 bin 899 metrekare inşaat alanı önerildiği toplamda 3 bin 925 metrekare inşaat alanı getirildiği kaydedildi. Teklifin yapı, kalıcı nüfus ve ulaşım taleplerini arttırdığı, plan bütünlüğünü bozduğu eşdeğer yeşil alan olarak ayrılan alanın büyüklüğü ve plan etki kapsamı yönünden ilgili yönetmeliğe uygun olmadığı vurgulandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu da mevcut plan şartlarının korunmasını uygun görerek değişiklik teklifini kabul etmedi.

NAKŞİBENDİLERİN SİTESİ

120 dönümlük alana sahip olan Ravza Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nin arsası 1980'li yıllarda Nakşibendi tarikatının bir kolu olan İskenderpaşa Cemaati’nin lideri Mahmut Esad Coşan’ın girişimiyle satın alındı. Sitede eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ömer Dinçer'in villaları bulunuyor.