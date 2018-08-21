Diyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör saldırıları ve olası silahlı eylemleri engellemek için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce kent merkezlerinde kritik noktalara konulan 10 ton ağırlığındaki patlayıcı ve roketli saldırılara karşı dayanıklı zırhlı kuleler, artık karayollarında önlem alacak olan güvenlik korucuları için konulmaya başlandı.

Güneydoğu’daki otoyollarda yolların güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları için modern güvenlik kuleleri oluşturuldu. 20 gün önce, Diyarbakır-Mardin karayolunun Mardin sınırından başlayan ve Diyarbakır girişine kadar belirli aralıklarla 3 katlı seyyar güvenlik kuleleri kuruldu. Daha önce kent merkezlerindeki kritik noktalara konulan ve gözetleme görevi de gören 10 ton ağırlığındaki seyyar çelik güvenlik kulelerinde güvenlik korucuları nöbet tutacak.

Etraflarına beton bariyer konular seyyar çelik güvenlik kulelerinin özellikle karayolunun kör nokta denilen kritik yerlerine yerleştirildiği öğrenildi. Kulelerin yerlerinin belirlenmesinde hem yolun güvenliği, hem olası bir saldırı, hem de yol kesme girişimi ihtimali dikkate alınarak seçildiği belirtildi.

İçerisinde klima, havalandırma fanı, yangın tüpü ve alarm butonu olan seyyar güvenlik kulelerinin her türlü patlayıcı ve uzun menzilli silahlara karşı etkili ve kurşun geçirmez olduğu ifade edildi.

Ferit ASLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)