Şarbon hastalığı ile ilgili skandal iddia! ‘Doktora şarbon teşhisi yasağı mı getirildi?’

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, şarbon hastalığıyla ilgili skandal bir iddiayı TBMM gündemine taşıdı. Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği yazılı soru önergesinde, kamu hastanelerindeki hekimlere şarbon teşhisi koyma yasağı getirildiği iddiaları olduğunu gündeme getirerek, bu iddiaların gerçek olup olmadığını sordu. Aydın, kaç merkezin şarbon dolayısıyla karantinaya alındığının da yanıtını istedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya verdiği yazılı soru önergesinde, “Son dönemde görsel ve yazılı basına yansıyan haberler ülkemizde geçen Kurban Bayramı nedeniyle artan canlı hayvan ticareti, kesimi ile et tüketiminin şarbon hastalığını görünür hale getirdiğini yansıtmaktadır. Bir kamu iktisadi teşebbüsü olan Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen canlı hayvanlarda şarbon hastalığı görüldüğü öğrenilmiştir. Bu hayvanların kesimi ve depolanması için kiralanan çiftliklere Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nin 109. maddesi gereğince karantina uygulamasına geçildiği ve hasta hayvanların imha edildiği görülmüştür” dedi. Aydın, Türkiye genelinde kaç merkezde şarbon nedeniyle karantina uygulandığını sorduğu önergesinde, skandal bir iddiayı da gündeme getirdi.Kamu hastanelerindeki hekimlere şarbon teşhisi koyma yasağı getirildiği iddialarının olduğunu belirten Aydın, “Bu iddialar doğru mudur?” diye sordu. İLGİLİ HABER Kayseri'de 2 mahallede şarbon karantinası İLGİLİ HABER Şarbon hastalığının belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?