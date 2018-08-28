Dolar ve euro yerel basını da vurdu

Türkiye'de, gazete ve kitap kağıdının neredeyse tamamının ithal edilmesi yayıncıları kur krizi nedeniyle zor durumda bıraktı. Konya yerel basını küçülmeye ve sayfaları düşürmeye başladı.

Önceki haftalarda tonu 750 Euro’dan satılan kağıt, kurdaki oynama ile birlikte 900 Euro’ya kadar yükseldi. Daha önceki haftalarda yayınevlerinin ve matbaacıların 5 bin 250 TL’ye aldığı kağıt, bugün 6 bin 300 lira seviyelerini gördü. Kısa sürede Türk lirası ile kağıda bin 50 TL zam geldi.

Ulusal basında yayın yapan bazı gazeteler başta olmak üzere, çoğu yerel gazete de girdi maliyetlerinin altında daha fazla ezilmemek için yayın hayatına birkaç günlüğüne ara verdi. Dağıtımcılar da büyük sorunlar yaşıyor.

“KAYBEDECEK VAKİT YOK”

Konuyla ilgili ”OHAL’in kalkmasının ardından rahatlayacağımızı ve sevineceğimizi düşünmüştük. Fakat öyle olmadı” diyen Konya Gazeteciler Cemiyeti(KGC) Başkanı Sefa Özdemir, ”Gazetelerimizin girdilerinin çoğu dolar üzerinden sağlanıyor. Gazetelerin içinden bulunduğu acı durumdan çıkması için bazı adımlar atıldı fakat bu adımlar da yetersiz kaldı. Burada en büyük görev hükümete düşüyor. Vakit kaybetmeden ivedilikle hükümet yerel basın için gerekli tedbirleri hayata geçirmelidir. Kanada’dan, Ukrayna’dan kağıt ithal ediyoruz. Maalesef Türkiye’de kağıt üretimi yok. Hükümet, bir paket hazırlamalıdır. Yoksa gidişat daha da kötü olacaktır. Çoğu gazete üzülerek söylüyorum ki kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Bizler, konunun vehametini ilgili noktalara ilettik. İlanların artırılması gerekiyor. Kaybedilecek vakit yok artık” dedi.

İZMİR’DE YEREL GAZETELERDEN AYDA 4 GÜN ÇIKMAMA KARARI

Öte yenden İzmir'de günlük olarak faaliyet gösteren 7 basın kuruluşunun da Pazar günleri gazete çıkarmama kararı aldığı belirtildi.

Kağıt maliyetlerin yükselmesi kentte günlük olarak faaliyet gösteren 7 yerel basın kuruluşu Pazar günleri gazete çıkarmama kararı almasına sebep oldu. Yeni Bakış, Ege Telgraf, Dokuz Eylül, Haber Ekspres, İlkses, Ticaret ve Yenigün gazeteleri artan maliyetler karşında ayda 4 gün gazete çıkarmama kararı aldı. İzmir'de ulusal ölçekte faaliyet gösteren Aydınlık gazetesinin de benzer bir tutum sergileyeceği öğrenildi.

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