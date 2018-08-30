Emeklilikte yaşa takılanlara iyi haber

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için MHP ve İYİ Parti’nin ardından CHP de kanun teklifi verdi.

1999 yılında çıkan bir yasa, sadece bu tarihten sonraki işe giren vatandaşları değil, öncesinde çalışmaya başlamış olanları da etkiledi. Sorunun çözümü için MHP ve İYİ Parti yasa teklifi hazırlayarak Meclis'e sunmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de aynı konudaki teklifini TBMM'ye verdi. Tekin, “Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların tamamını kapsayacak şekilde bir teklif hazırladık, Meclis açıldığında ilk gündemimiz bu olmalı” dedi.

Tekin yasa teklifinin gerekçesinde ‘'1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan kadın 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün, erkek 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün ile yaş şartına tabi olmadan emekli olabiliyordu'' dedi ve şu görüşleri savundu:

“Ancak 1999 yılında yayımlanan kanun ile kademeli emeklilik getirilmiştir. Bunun sonucunda kadınlar kademeli olarak 58 yaş, erkekler kademeli olarak 60 yaşında emekli olabilmektedir. İlk işe başlama tarihinde hangi şartlarda emekli olacağını bilen sigortalıların emeklilik hakları geriye dönük olarak değiştirilmiş ve bu nedenle hak kayıplarına sebebiyet verilmiştir. Sisteme girdikten sonra emeklilik şartlarının sigortalının aleyhine değiştirilmesi çalışma hayatında yüz binlerce sigortalının mağduriyetine neden olmuştur. Bu mağduriyetin giderilmesi için 18 yaşından sonra kadınların 20 yıl 5 bin gün, erkeklerin 25 yıl 5 bin gün primlerini tamamlaması sonrasında emekli olacakları tarihte kendilerine tam aylığı hak edecek şekilde emeklilik işlemlerinin yapılması, yasanın geriye dönük vatandaşların aleyhine durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir.”