Engelli raporundan ‘ağır’ ibaresi kalksın

Engelli vatandaşlarının heyet raporunda ‘ağır’ ibaresinin yazmaması nedeniyle yaşadığı sorunlar TBMM gündemine taşındı. Yüzde 70-90 oranında engeli olan hastaların raporunda ‘ağır’ kelimesi geçmediği için mağduriyetler yaşanıyor. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, engelli vatandaşların yaşadığı sorunların giderilmesi için yönetmelikte değişiklik önerdi.

CHP'li Yüksel Özkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ın cevaplandırması için verdiği soru önergesinde, engelli vatandaşların sorunlarını dile getirdi. “Dünyanın her yerinde sosyal devlet anlayışını benimsemiş ülkeler, engelli kişilere yardımda bulunmakta ve onların hayatını kolaylaştırmak için birçok yasa çıkarmaktadır” diyen Özkan, evde bakım aylığı alınmasıyla ilgili kamuoyunda yanlış bilgiler bulunduğunu hatırlattı. Özkan, “Evde bakım ücreti almak için sağlık kurulu raporlarında engel oranı yüzde 50 üzeri ve ‘ağır engelli ibaresi' gerekmektedir. Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor” dedi.

O ŞART, MAĞDURİYET YARATIYOR

Özkan, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı: “Ne yazık ki sağlık kurullarından alınan engelli raporunda yüzde 50 ve üzeri oranında engelli olması yeterli değildir. Raporda, ‘ağır engelli' ibaresi olma şartı aranmaktadır. Bu oran yüzde 90 ve üzeri dahi olsa, ayrıca sağlık kuruluşlarından ‘başkasının yardımı olmaksınız hayatını devam ettiremeyecek şekilde engeli olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlasa dahi ‘ağır engelli' ibaresi olmadığı sürece vatandaşımızın yakınına evde bakım maaşı bağlanamamaktadır. Bu ibarenin olması hastalarımızı ve yakınlarını son derece mağdur etmektedir.” CHP'li vekil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk'a şu soruları yöneltti:

*Yüzde 70 ve üzeri oranda hasta olan bir kişi nasıl hayatını tek başına sürdürebilecektir?

*Yüzde 90 engelli olan bir vatandaşımız bakıma muhtaç değil midir? Yüksek oranda engelli hastaların ağır engelli sayılması gerekmez mi?

*Belli oranın üzerinde olan hastaların ağır engelli şartı kaldırılması gerekmez mi? Yönetmelikte bu konuyla ilgili değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?