Erdoğan: HDP’yi baraj altında bırakmak için markaja alacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahalle Başkanları Toplantısı’nda yaptığı HDP ile ilgili konuşma, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Erdoğan'ın HDP ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mahalle Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşma büyük dikkat çekti. Videoda Erdoğan, HDP'nin baraj altında kalmasının kendilerini çok farklı bir noktaya taşıyacağını belirterek, bunun için çalışılması talimatını veriyor. 1 dakika 39 saniyelik videoyu kaydeden bir AKP'li ise başka birileri tarafından engelleniyor ve video sona eriyor.

“MARKAJA ALACAKSINIZ”

Erdoğan, AKP bölge başkanlarına aynen şöyle diyor:

“Arkadaşlar, HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum. Niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir. Dolayısıyla da, her ilçede arkadaşlarım, özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz, kim-kimdir bunu biliyorsanız. Öyle mi? Çünkü mahalle temsilcilerimiz eğer kimin kim olduğunu bilmiyorsa o zaman bu görevi bıraksın. Alacaksınız önünüze sandık seçmen listesini, bu sandık seçmen listesinde kim kimdir… Ve buna göre de onlar üzerinde özel bir çalışma yapmanız da, inanıyorum ki bize çok farklı bir netice getirebilir. Markaja almak diyoruz ya, markaja alacaksınız.”

GİDİŞATI BEĞENMEYENLER SIZDIRDI

Bu videonun ne zaman kaydedildiği tam olarak bilinmiyor. Ancak, 24 Haziran seçimlerinin kesinleşmesinden sonra ya da AKP içinde seçim tarihinin bilinmesinden sonraki bir toplantıda çekildiği sanılıyor. Videonun ise, AKP içinde gidişattan memnun olmayanlarca sızdırıldığı belirtiliyor.

Erdoğan’ın yaptığı konuşmaya ait video, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.