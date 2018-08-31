Erdoğan İstanbul’da balık avı sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de balık av sezonu açılışında halka hitap etti. Balıkçılara uyarıda bulunan Erdoğan, "Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil topyekûn milletimizin geleceğinin de çalınması demektir. Hiçbir kanun sizlerin kendi arasında kuracağı otokontrol kadar etkili olamaz. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız" dedi.

Balıkçıların sabırsızlıkla beklediği av yasağı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul’da balıkçılarla bir araya geldi. Sarıyer’de sezonun açılışını yapan Erdoğan balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Erdoğan, “Aylar boyunca ağlarınızın dolu çıkmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin kazancınız bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatla balık alacaklar. Türkiye son dönemde denizlerinde yaklaşık 400 bin ton balık temin etmektedir. Bu rakamın neredeyse 3’te birini tek başına o meşhur hamsimiz oluşturmaktadır. Bundan 10 yıl önce sadece hamsi avının 300 bin ton düzeyinde gerçekleştiğini de unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde kültür balıkçılığı oldukça gelişmiş olsa da bu ürünlerin denizden avcılık yöntemiyle tutulan balığın yerini alamayacağı bir gerçektir. Balık miktarının azalması fiyatların yükselmesini ve balığın kişi başına tüketilmesini azaltmaktadır. Arzumuz o ki kişi başı balık artsın” ifadelerini kullandı.

BALIKÇILARI UYARDI

Balıkçılara uyarılarda da bulunan Erdoğan, “Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonra da saklama kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Öte yandan belirlenen av yasağına uymalıyız. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil topyekûn milletimizin geleceğinin de çalınması demektir. Hiçbir kanun, sizlerin kendi arasında kuracağı otokontrol kadar etkili olamaz. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın duasıyla balık av sezonu açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirilen balıkları denize bıraktı.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra bir balıkçı teknesine bindi. Burada kaptan köşküne çıkan Erdoğan, sonrasında tekneden inerek vatandaşlara balık dağıttı.