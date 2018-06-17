Erdoğan: Ordumuzu öven ifadelerim nedeniyle alkışlamış, niye seni rahatsız ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında kendisini alkışlayan 2. Ordu Komutanı Metin Temel ile ilgili olarak "Ordumuzu öven ifadelerim nedeniyle alkışlamış, niye seni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi Temel’e yönelik “apoletlerini sökeceğim” ifadeleri nedeniyle eleştirdi. Ancak Erdoğan’ın sözleri kısa sürede yanıt buldu. Zira Temel’in alkışı sırasında, Erdoğan Ordu’yu övmüyordu. Aksine Muharrem İnce’ye sert ifadelerle yükleniyordu.

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medyada paylaştığı videoda o anları yan yana getirdi.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingden sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından organize edilen “Esnaf buluşmasına” katılmıştı. Erdoğan burada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi hedef alarak “Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz. Kardeşlerim; girdiği her yarışı kaybedenlerin ne kendilerine, ne de milletimize verebilecekleri bir şey yoktur” demişti. Erdoğan'ı bu sözleri salonun ön sıralarında bulunan TESK ve TOBB gibi patron örgütü başkanlarından büyük alkış alırken, alkışlayanlar arasında 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in de bulunması dikkat çekmişti. Temel, Erdoğan'ın alaylı sözlerini alkışlarken yüzündeki gülümsemeyi de saklama gereği duymadı. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise Temel’İn bu tavrını sert ifadelerle eleştirmişti.