Erdoğan: Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda çok ileri seviyede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında ekonomi üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi hedef alan Erdoğan, 'Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden bile çok ileri seviyede. İhracatta çok iyi durumdayız. 2002’de 36 milyar dolar ihracatımız şimdi 62 milyar oldu. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı?' dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“Ekonomi diyorlar ya, Türkiye’yi her yıl en az yüde 5,7 büyüyen ülke haline getirdik. IMF’ye borcumuz 23,5 milyar dolardı, şimdi sıfır. Ey Bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız, çırak bile olamadınız. AB’de ortalama her vatandaş 100 euro elde ederken bizim 35 euroydu. Şimdi 63 euro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Ekonomi diyorlar. Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. 24 Haziran’dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manüpilasyonlarını. 24 Haziran’dan sonra çok ciddi bir manifestoyu bunlara çekeceğiz. Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden bile çok ileri seviyede.Biz çalışıyoruz üretiyoruz. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı?”

“Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile falan kafanız basmaz. Geçtiğimiz yıl 723 bin otobüs satıldı. 91 bin nerede, 723 bin nerede? Hey gidi… Her eve otomobil giriyorsa, buzdolabı, çamaşır makinesi giriyorsa bir refah seviyesi var.”

’24 Haziran’da güçlü meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, meclis seçimlerinde AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? Sakarya vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Sakarya vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

‘Çok iyi durumdayız ihracatımız derseniz, göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? 2002'de 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi ne oldu? Şimdi 162 milyar oldu. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı? Siz buraları takip etmiyorsunuz ki. Biz çalışıyoruz ya, üretiyoruz. Ve bütün bunlarla beraber Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı şimdi 110 milyar dolar. Çünkü biz 136 milyar dolara çıktık, bu arada bir düşüşümüz var. Yeniden bunu çok daha ileri taşımamız lazım’

“Sakarya’da bin yataklı şehir hastanemizin çalışmaları bitmek üzere. Onun da çalışmasını yapıyoruz, proje bitmek üzere. Eski stadın yerini millet bahçesi yapacağız. TOKİ orayla ilgili bir satış ahdi yapmış, TOKİ ile konuştum inşallah orayı millet bahçesi yapıyoruz. Çoluk çocuk oraya gidin, hep birlikte çimlerde yuvarlanın. İngiltere’nin Hyde Parkı varsa, bizim de Sakarya millet bahçemiz var.”

İNCE’YE PROMPTER YANITI

Geçen gün öyle diyor. Prompteri unutmuşum. Ben prompteri unutmadım, prompterin dersini veririm sana. Ben kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda, yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken dönüyordu, korumalar önünü kestiler, tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım ‘şurada hocaefeninin önünü kestiler' bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır bay Kemal, bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız.