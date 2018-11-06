Eski Valinin eşine FETÖ’den ev hapsi

FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Çorum Valisi Nurullah Çakır'ın eşi de 'konutunu terk etmeme' cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 23 şüpheliden 17’si tutuklanırken, diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı. Savcılık, aralarında FETÖ’den 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın eşinin de olduğu 23 şüpheliyi ise tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

EŞLERİ TUTUKLU

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 17’sinin ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik aralarında eski valinin eşinin de bulunduğu 6 şüphelinin ise eşleri FETÖ’den tutuklu olduğu için adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol hükümleri kapsamında, serbest bırakılan şüphelilere ev hapsi olarak bilinen “Konutunu terk etmeme” şartı getirildi.