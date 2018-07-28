Evinin önünden geçen avcıları domuz zannederek vurdu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir şahıs evinin önünden geçen 2 kişiyi domuz zannederek av tüfeğiyle vurdu.

Olay Seyitgazi ilçesi Gökbahçe Mahallesi Yukarı Karacaşehir mevkiinde gerçekleşti. İddialara göre akşam saatlerinde, komşu olan Yasin Ortatepe ve Emrah Erdoğan domuz avı için yola çıktı. Bir süre yürüyen şahıslar, Hüseyin K.'nın ikametinin bulunduğu yerin yakınlarından geçti.

Bu esnada evinde olan ve dışarıdan çeşitli sesler duyan Hüseyin K. av tüfeğini aldı. Gelen seslerin domuz olabileceği şüphesiyle ateş eden şahıs, Yasin Ortatepe ve Emrah Erdoğan'ı vurdu. Ardından durum 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri yaralı şahısları ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ESKİŞEHİR (İHA) -Mustafa Kaplan