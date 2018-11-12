Son dakika: Fransa’ya ‘Cemal Kaşıkçı’ yanıtı

Ankara'dan Fransız Dışişleri Bakanı'na yanıt geldi: "Fransa Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımızı siyasi oyun oynamakla itham etmesi kabul edilemez."

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tapeleri verdik” açıklamasına Fransa’dan yanıt gelmiş, Fransız Dışişleri Bakanı, “Bilgimiz yok” demişti. Fransa’dan gelen bu garip açıklamaya Ankara’dan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun “Fransa Dışişleri Bakanı’nın, Cumhurbaşkanımızı siyasi oyun oynamakla itham etmesi kabul edilemez” dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ellerinde “bulgu” olmasa da “bilgi” olduğunu söylemiş, “Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika’ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik” açıklaması yapmıştı.

Bu sözlere Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan açıklama gelmişti. France 2 kanalına konuşan Le Drian, söz konusu tapelerin ellerinde olduğuna dair kendisinin bir bilgisi olmadığını söylemişti.