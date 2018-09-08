Galatasaray Meydanı yine annelere kapatıldı

Kayıpların akıbetini sormak için 23 yıldır her hafta Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'nin 702. eylemi de engellendi. Eylemleri yasaklanan anneler İHD önünde oturma eylemi yaptı.

23 yıldır her hafta Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, bu hafta 12 Eylül 1994 sabahı, gözaltına alınarak bir daha kendisine ulaşılamayan 35 yaşındaki Kenan Bilgin'in akıbetini sormak için Meydan’daydı. Ancak Cumartesi Anneleri'nin eylemine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yasak gelmesinin ardından, Galatasaray Meydanı yine kapatıldı.

Meydana gidişleri yasaklanan, Cumartesi Anneleri 702'nci hafta eylemlerini yapmak için İstanbul İHD şubesinde bir araya geldi. Cumartesi Anneleri'nin 702'nci haftaki eylemine birçok siyasi parti temsilcisi de destek verdi.

İHD önünden Galatasaray Meydanı'na yürüyüşe geçen Cumartesi Anneleri'nin yürüyüşü Büyükparmakapı sokakta engellendi. Gazeteduvar’ın haberine göre, polisler yapılan açıklamanın hukuksuz olduğunu ve müdahale edeceklerini söyledi. Bunun üzerine gözaltında oğlu Murat Yıldız'ın kaybeden Hanife Yıldız fenalık geçirdi. Anneler Büyükparmakkapı sokakta oturma eylemine başladı.

BEN ANNEYİM OĞLUMUN AKIBETİNİ SORUYORUM'

Fenalık geçiren Yıldız, polise seslenerek, “Ben anneyim oğlumun akıbetini soruyorum” dedi. Polisler, bu sözler üzerine Yıldız'a, “Şov yapma” diye karşılık verdi. Cumartesi Anneleri, bu hafta 12 Eylül 1994 sabahı, gözaltına alınarak bir daha kendisine ulaşılamayan 35 yaşındaki Kenan Bilgin'in akıbetini sordu. Basın açıklamasını gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun'un kızı Besna Tosun okudu.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “İstiklal Caddesine çıkan Zambak Sokak- Meşelik Sokak keşişimi, Atıf Yılmaz Cadedsi- Sadri Alışık Sokak kesişimi, Balo Sokak- Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Yeniçarşı Caddesi-Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile Kumbaracı Yokuşu -Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacak. Buralardan İstiklal Caddesine akım verilmeyecek” denildi.