Bayramda vatandaşı zehirleyeceklerdi

Gaziantep’te zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, bayram nedeniyle piyasaya sürülmek istenen son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığına zararlı 900 kilo beyaz et, 300 kilo jöleli kuru pasta, 300 kilo lokum, 3 bin paket sütlü bisküvi, 250 litre içecek ve 6 ton macunsu şekere el konuldu.

Kurban Bayramı yaklaşırken, Gaziantep’te bayram öncesi yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçen 900 kilo beyaz et, 300 kilo jöleli kuru pasta, 300 kilo lokum, 3 bin paket sütlü bisküvi, 250 litre içecek ve 6 ton macunsu şeker imha edildi.

415 İŞ YERİ DENETLENDİ

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için kasap, market, fırın ve şekerlemeciler başta olmak üzere 415 iş yerini denetledi.

Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş 900 kilogram beyaz et, 300 kilogram jöleli kuru pasta, 300 kilogram lokum, 3 bin paket sütlü bisküvi, 250 litre içecek ve 6 ton macunsu şeker imha edildi. Ayrıca mevzuat kurallarınaa göre çalışmayan işletmeler kapatıldı ve sahiplerine idari para cezası uygulandı.

PARA KAZANMAK İÇİN VATANDAŞLARIN SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için görev başına olduklarını belirterek, “Sırf para kazanmak uğruna, vatandaşlarımızın sağlığı ile oynayanlara aman vermiyoruz, bundan sonra da vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz bayram süresi boyunca denetimlerini aralıksız devam ettirecek. Vatandaşlarımız aldıkları ürünlerin kullanım tarihlerine mutlaka baksın. Ayrıca tat ve görünüm anlamında bozuk olan ürünleri de 153 zabıta ihbar hattımıza bildirmelerini istiyorum. Bu tür iş yerlerini bayram süresi de dahil denetlemeye devam edeceğiz. Ben, bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, tüm İslam alemine de hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.