Gaziantep’te 220 bin liralık tanıtım filmi tartışması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in seslendirdiği, 3 dakika 10 saniyelik tanıtım filminin maliyeti ve zamanlaması tartışmalara konu oldu. Yerel seçimlere aylar kala çekilen filme 220 bin lira ödenmesini eleştiren muhalefete, Başkan Şahin "Bu filmin aynı kalitesinde siz oynayın, bundan daha ucuzunu yapın ben kendi cebimden ödeyeceğim. Bu filmin aynısını yapın bu kardeşiniz cebinden ödemezse şerefsizdir" diye yanıt verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sucu ve Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Fatma Şahin’in sert tartışmasına sahne oldu.

Gaziantep’in, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) “Yaratıcı Şehirler Ağına” dahil edildiğini hatırlatan Başkan Şahin’in 20-22 Eylül tarihlerinde GastroAntep Festivali'nin düzenleneceğini duyurması ve tüm meclis üyelerini bu festivale davet etmesi üzerine CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sucu söz aldı.

CHP’li Sucu; gastronomi kenti Gaziantep'in çok pahalı bir şehir haline geldiğini sıradan lokantalarda dahi 100 gram kebabın bir kilo et fiyatına satıldığını söyledi.

3 DAKİKALIK FİLMİN MALİYETİNİ SORDU

Sucu’nun Fatma Şahin’in hem seslendirip hem de kısa bir bölümünde yer aldığı 3 dakika 10 saniyelik filmin ihalesinin hangi firmaya kaça verildiğiyle ilgili sorusuna Başkan Şahin çok sert tepki gösterdi.

“SİZ OYNAYIN, PARASINI CEBİMDEN ÖDERİM”

Sucu’nun filmin maliyetinin 220 bin liraya olduğu ve bununla ilgili kamuoyunda büyük yankı olduğunu söylemesi üzerine Şahin, “Bu yankı sadece CHP’de buldu, esefle kınıyorum. Bu filmin aynı kalitesinde siz oynayın, bundan daha ucuzunu yapın ben kendi cebimden ödeyeceğim. Bu filmin aynısını yapın bu kardeşiniz cebinden ödemezse şerefsizdir” diyerek masaya yumruğunu vurdu.

“BÖYLE KIZMANIZI YADIRGADIM”

Sucu da, “Sinirlenmenize gerek yok. CHP’nin ufku vardır, bende sizi kınıyorum. CHP ülkenin aydınlık yüzüdür. Biz sadece CHP olarak sadece filmin maliyetini soruyoruz. Sizin böyle kızmanızı yadırgadım” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun da müdahil olduğu Sucu ve Şahin arasındaki tartışma bir süre devam etti.

KENDİSİ SESLENDİRMİŞTİ

Fatma Şahin'in kendi sesiyle, geçmişten günümüze Gaziantep'in anlatıldığı #BenAntepim adlı film sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sosyal medya mecralarında organik olarak paylaşılan film, yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden 1 milyona yakın kişi tarafından izlenmişti.