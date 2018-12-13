Görevinden ayrılan Olcay Kılavuz’dan açıklama

7 yıldır sürdürdüğü Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden alınan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, yazılı bir açıklama yaptı. Kılavuz açıklamasında rutin görev değişikliğinin kasıtlı olarak, fitne çıkarmak için yorumlandığını savundu. Kılavuz “Bizler her zaman liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in emrindeyiz. İyi günde kötü günde; hiçbir dünyevi kaygı gözetmeden liderimizin yanındayız. Bizim sadakatimizin üstünde hiçbir makam yoktur asla da olamayacaktır” dedi.

7 yıla yakındır Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları'nın doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli şahsına bağlı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

Mayıs ayında milletvekilliği aday adaylığı başvuru öncesinde ve 24 Haziran'da milletvekili seçilmesi sonrası Bahçeli'den Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmak üzere müsaade istediğini belirterek Bahçeli'nin hem milletvekilliği hem de Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini aynı anda yürütmesi talimatı verdiğini belirten Kılavuz; geçtiğimiz hafta perşembe günü de 1 Ocak 2019 tarihinde görev süresinin tamamlanacağı kendisine iletildiğini anlattı.

“GÖREVİ 1 OCAK TARİHİNDE TAMAMLIYORUZ”

Kılavuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bizler her zaman liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrindeyiz. İyi günde kötü günde; hiçbir dünyevi kaygı gözetmeden liderimizin yanındayız. Bizim sadakatimizin üstünde hiçbir makam yoktur asla da olamayacaktır. Namusumuzla, şerefimizle aldığımız bu görevi 1 Ocak tarihinde yine namusumuzla şerefimizle bizzat liderimizin kendi iradesi ile tamamlıyoruz. Bizim için en büyük onur budur.

Yaklaşık 7 yıllık zaman zarfında Türklük bilincine ve İslam ahlakına haiz bir nesil yetiştirdik. Hamdolsun eğitim, kültür, spor, sanat, edebiyat, sosyal sorumluluk alanlarında binlerce faaliyet tertip edip yardım kampanyaları düzenledik. Yapılan bu hizmetler, kazanımlar davamızın ve teşkilatımızın kutsallığıyla başarıya ulaşmıştır. Ortaya çıkan eksik ve hatalar var ise şahsıma aittir.”

“FİTNE ÇIKARMAK İSTİYORLAR”

Her gün bu makamın, bize emanet olduğu ve bir gün bu bayrağı teslim edeceğimiz bilinciyle çalıştık diyen Olcay Kılavuz, “Bunun haricinde bazı basın kuruluşları iki gündür kasıtlı olarak fitne çıkarmak için bu rutin değişikliği bir sorun varmış gibi yorumlayanları görüyoruz. Bu şahıslar, Ülkücü Hareketi yıpratmak adına bu tezviratları ilk defa yapmıyorlar. Bu olaya karşı uyanık olmamız gerekiyor. Bunun aksi bir şey düşünülemez” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden 1 Ocak 2019'da ayrılacağı bilgisini veren Kılavuz, “Herkes bilmelidir ki; bizler liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyi her zaman ifade ettiğimiz gibi siyasi bir liderin dışında büyüğümüz, öğretmenimiz babamız olarak kabul ettik. Bu şuurla 1 Ocak'tan sonra da davamıza ve liderimize sadakatimiz, samimiyetimiz, bağlılığımız her zamanki gibi en üst düzeyde olacaktır” dedi.