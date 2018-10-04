Hafriyat ‘ticari sır’ oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski ve yeni başkanları arasında kavgaya neden olan ‘hafriyat gelirleri’ konusunda daha önce ‘ticari sır’ kararı alındığı öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, halef-selef başkanların verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Rakamlar çok daha yüksek. Geçmişte Gökçek'e soru önergesi verdim ‘ticari sır' diye geçiştirdi” dedi.

Yılmazkaya, 9 Kasım 2015 tarihinde dönemin belediye başkanı Melih Gökçek'e “Belediye şirketimiz olan ANFA'nın 1 yıllık hafriyattan tahsil ettiği gelir toplamı nedir?” diye sordu Aradan 2 ay geçtikten sonra Gökçek “Önergenizde konu edilen ANFA Ltd Şirketi gelirleriyle ilgili bilgiler ticari sır niteliğindedir” cevabini verdi.

250-300 MİLYON

Yılmazkaya SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, Tuna’nın verdiği 15 milyon rakamının çok düşük olduğunu belirterek, ”Bizim yaptığımız araştırmaya göre hafriyattan elde edilen gelir 250-300 milyon arasında değişiyor. Bir işi 3-4 kişi/şirket taşeron usulüyle alıyor. Herkes kar ediyor, kimin cebine ne kadar giriyor, belli değil” dedi

Yılmazkaya, uzunca bir süredir belediyenin mülklerini satarak gelir elde etmeye çalıştığını da söyledi ve “Belediyenin gelirleri başka yerlere aktarıyorlar, para bulabilmek için de mülk satmak zorunda kalıyorlar. Hafriyat küçük bir bölümü. Ankapark, ASKİ…Bunlar açıklandığında esas kavga çıkacak” diye konuştu.

HAFRİYAT KAVGASI MECLİS'E TAŞINDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile eski Başkan Melih Gökçek arasında ‘'Hırsızlık'' suçlamalarına varan hafriyat kavgası, TBMM'ye taşındı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiği önergede, “ Ankara halkına ait olan milyonlarca liranın akıbeti nedir?” diye sordu.

Başkan Tuna katıldığı bir TV programında belediyenin hafriyat gelirinin kendi döneminde aylık 30 bin TL'den 15 Milyon TL'ye yükseldiğini söylemiş, Melih Gökçek ise Tuna'nın kendisine ‘'Hırsız'' suçlaması yaptığını öne sürüp sert tepki göstermişti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Gökçek'in oğlunun yöneticisi olduğu Ankaraspor hesaplarından 2005 ve 2006 yıllarında Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 6 Milyon TL'nin aktarıldığı, bu paranın Belediye'ye iş yapan müteahhitlerin bağış ve hafriyat ödemelerinden elde edildiği anlaşılmıştır'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Bütün ifade, söylem ve olayların geçmişi dikkate alındığında konuya ilişkin halkın aydınlatılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ankaralılara ait olan milyonlarca liranın akıbeti bilinmemektedir. Hafriyattan elde edilen gelire ilişkin yapılan açıklamalardaki tutarlar arasında uçurum vardır. 1994–2017 yılları arası gelirlerde yaşanan kayıplar için geriye dönük bir araştırma yapılacak mıdır? Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat işlerinden elde ettiği ancak akıbeti tespit edilemeyen gelir kaç Türk Lirası'dır?“

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