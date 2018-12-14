Son dakika yağış uyarısı! Meteoroloji’den hafta sonu hava durumu için flaş açıklama

Ankara beyaza büründü, İzmir’de yüksek kesimlerde kar görüldü, İstanbul’a yılın ilk karı düştü ve yavaş yavaş karlı hafta geride kalıyor. Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu tahminleri yayınlandı ve karlı hava dalgası bitiyor. Hafta sonu yurtta yerel yağışlar haricinde yağış beklenmiyor, hava sıcaklıkları yükseliyor. Gelecek hafta özellikle yurdun batı kesimleri hafta ortasına kadar yağmurun etkisi altında kalacak…
METEOROLOJİ: KAR BİTİYOR SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara’nın güney ve batısında yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İZMİR KARLA HASRET GİDERDİ
İzmir'de yoğun kar yağışı Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlarken, etkili yağış kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı bugün İzmir'de de etkili oldu.
Etkili olan yağış, Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesini beyaza bürüdü. Aniden etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derece düştü. Kar yağışıyla sıcaklık eksik 1'e kadar indi.
ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ankara’da gece yarsı başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Çankaya’da bir siteye ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 AE 825 plakalı traktör Galip Erdem Caddesi’nde yol tuzlama çalışması yaparken buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
DOĞU İLLERİMİZ KARA TESLİM OLDU
Van, Bitlis ve Hakkari’de etkili olan kar ve yağmur nedeniyle 104 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor. Van’a bağlı ilçelerde yağan kar nedeniyle 57 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis’in Mutki ilçesinde etkili olan yağmurun ardından, meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 39 köy ve mezra ile Hakkari’de de kardan dolayı 2 köy ve 6 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Van’da Karayolları 111. Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Hakkari ve Bitlis’te ise İl Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle, köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.
Sivas kent merkezinde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, zamanla yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yağmurlu
IZMIR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu
MANISA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu, Antalya ve Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
CANKIRI °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
KAYSERİ °C, 3°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı, gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
KARABÜK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
GİRESUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin kar yağışlı, zamanla Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KİLİS °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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