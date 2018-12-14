Son dakika yağış uyarısı! Meteoroloji’den hafta sonu hava durumu için flaş açıklama

Son dakika... Meteoroloji hafta sonu ile ilgili yeni tahminlerini açıkladı. İzmir’de yoğun kar yağışı Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlarken, etkili yağış kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Ancak 3 büyük şehrimize de yağış bırakan karlı hafta geride kalıyor. Bugün de etkisini sürdürecek olan kar yağışı hafta sonu yükselen hava sıcaklıklarıyla beraber yerini yağmura bırakacak. Hava durumu tahminlerine göre yeni haftada yağmurlu hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları yükselecek ama yurdun batı kesimleri günler boyu yağış altında kalacak... İşte hava durumu ile ilgili gelen son haberler...

Ankara beyaza büründü, İzmir’de yüksek kesimlerde kar görüldü, İstanbul’a yılın ilk karı düştü ve yavaş yavaş karlı hafta geride kalıyor. Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu tahminleri yayınlandı ve karlı hava dalgası bitiyor. Hafta sonu yurtta yerel yağışlar haricinde yağış beklenmiyor, hava sıcaklıkları yükseliyor. Gelecek hafta özellikle yurdun batı kesimleri hafta ortasına kadar yağmurun etkisi altında kalacak…

METEOROLOJİ: KAR BİTİYOR SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara’nın güney ve batısında yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İZMİR KARLA HASRET GİDERDİ

İzmir'de yoğun kar yağışı Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlarken, etkili yağış kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı bugün İzmir'de de etkili oldu.

Etkili olan yağış, Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesini beyaza bürüdü. Aniden etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derece düştü. Kar yağışıyla sıcaklık eksik 1'e kadar indi.



ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara’da gece yarsı başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Çankaya’da bir siteye ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 AE 825 plakalı traktör Galip Erdem Caddesi’nde yol tuzlama çalışması yaparken buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

DOĞU İLLERİMİZ KARA TESLİM OLDU

Van, Bitlis ve Hakkari’de etkili olan kar ve yağmur nedeniyle 104 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor. Van’a bağlı ilçelerde yağan kar nedeniyle 57 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis’in Mutki ilçesinde etkili olan yağmurun ardından, meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 39 köy ve mezra ile Hakkari’de de kardan dolayı 2 köy ve 6 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Van’da Karayolları 111. Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Hakkari ve Bitlis’te ise İl Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle, köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Sivas kent merkezinde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

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KIRKLARELI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, zamanla yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yağmurlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu

MANISA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu, Antalya ve Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

CANKIRI °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

KAYSERİ °C, 3°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı, gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARABÜK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

GİRESUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin kar yağışlı, zamanla Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KİLİS °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu