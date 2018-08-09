Hastane bahçesinde dehşet!

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde M.T., kız kardeşinin kayınpederi C.Ö.'yü tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan C.Ö., hastanede tedaviye alındı.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde bu akşam meydana geldi. M.T., doğum yapan kız kardeşini ziyarete hastaneye gitti. M.T. hastane bahçesindeki kafede, kız kardeşinin kayınpederi C.Ö. ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunan M.T. ile C.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada M.T., yanındaki tabancayla C.Ö.’ye kurşun yağdırdı. Kol ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan C.Ö., hastanedeki görevliler tarafından acil servise götürüldü.

Olayın ardından kaçmaya çalışan M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 13 boş kovan, 1 bıçak ve 1 sopa ele geçirildi.

Soruşturma başlatıldı. DHA