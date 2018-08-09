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Hastane bahçesinde dehşet!

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde M.T., kız kardeşinin kayınpederi C.Ö.'yü tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan C.Ö., hastanede tedaviye alındı.

android-time 19:57 9 Ağustos 2018
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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde M.T., kız kardeşinin kayınpederi C.Ö.'yü tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan C.Ö., hastanede tedaviye alındı.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde bu akşam meydana geldi. M.T., doğum yapan kız kardeşini ziyarete hastaneye gitti. M.T. hastane bahçesindeki kafede, kız kardeşinin kayınpederi C.Ö. ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunan M.T. ile C.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

FOTO: DHA- BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAHÇESİNDE M.T., DOĞUM YAPAN KIZ KARDEŞİNİN KAYINPEDERİ C.O.'YU HASTANE BAHÇESİNDEKİ KAFEDE TABANCAYLA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

FOTO: DHA- BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAHÇESİNDE M.T., DOĞUM YAPAN KIZ KARDEŞİNİN KAYINPEDERİ C.O.’YU HASTANE BAHÇESİNDEKİ KAFEDE TABANCAYLA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada M.T., yanındaki tabancayla C.Ö.’ye kurşun yağdırdı. Kol ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan C.Ö., hastanedeki görevliler tarafından acil servise götürüldü.

FOTO: İHA- BURSA'DA BİR HASTANE BAHÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

FOTO: İHA- BURSA’DA BİR HASTANE BAHÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olayın ardından kaçmaya çalışan M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 13 boş kovan, 1 bıçak ve 1 sopa ele geçirildi.

Soruşturma başlatıldı.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:1209.08.2018
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