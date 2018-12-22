Hayalet araçlar

İstanbul Güngören Belediyesi’ne ait 10 aracın akıbeti bilinmiyor. Sayıştay raporunda, “Araçların devir tescil işlemleri yapılmadı. Yasal süreç başlatılmalı” denildi...

Güngören Belediyesiüzerine kayıtlı kamyon ile iş makinelerini bulamadı. Belediye, “Hibe ettik ve sattık” dedi ancak hibe kaydına da rastlanmadı. Sayıştay raporuna göre Tanoba Belediyesi'ne satıldığı belirtilen arazöz de ortada yok. Tokat Tanoba Belediye Başkanlığı Sayıştay denetçilerine, ‘'Bizim arazöz aracımız hiç olmadı'' dedi. Kelkit Belediyesine satıldığı belirtilen çöpkamyonu ise Erzincan Belediyesi hurdalığında bulundu.

‘ENVANTERDE YOK'

Raporda, “9 adet taşıt başka belediyelere hibe veya satılmak suretiyle elden çıkarılmış ancak bu taşıtların devir/tescil işlemleri yapılmamıştır, bir adet taşıt hakkında ise bilgi edinilememiştir. 10 araç

Güngören Belediyesi'nin mülkiyetindeMbulunmakta ancak envanter kayıtlarında yer almamaktadır.

Akıbeti bilinmeyen araçlara ilişkin sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılmasının uygun olacağı düşünülmektedir” denildi. Belediye ise Sayıştay'a gönderdiği yanıtta ‘'Taşıtlarla ilgili envanterçalışması başlatılmıştır. Kayıp olduğu belirtilen Terberg minibüsün ise Bakırköy Belediyesi'nde olduğunu belirlenerek gerekli işlem başlatılmıştır'' dedi. Kaydı bulunamayan araçlar, bir adet arazöz, 3 adetMercedes Benz marka kamyon, Şahin marka binek oto, İveco marka kamyon, Dodge marka kamyonet, Tofaş Fiat marka binek oto, Renault marka binek oto, Terberg marka minibüsten oluşuyor.