HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş oldu

HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Edirne Cezavi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday yapılması kararlaştırıldı. Parti Meclisi, seçim ile ilgili çalışmalar için de Parti MYK'sına yetki verdi. Partinin kampanya çalışmasına 30 Nisan'da İstanbul'da başlanacağı belirtildi.

HDP’nin 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili adaylık konulu Partili Meclisi’nde, HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceği ve adayın da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı.

Demirtaş dışında başka bir aday isminin konuşulmadığı PM toplantısında ayrıca seçim çalışmaları ve görüşmeleri için Parti MYK’sına da yetki verilmesi kararlaştırıldı.

KAMPANYA 30 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Demirtaş, 2013 yılında İstanbul Kazlıçeşme’deki nevruz kutlamasında yaptığı konuşmadan dolayı ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 30 Nisan’daki duruşmasına katılacak. Duruşmayı partinin eş genel başkanları ile çok sayıda milletvekilinin izleyeceği ve kampanya startının HDP İstanbul İl Teşkilatı tarafından buradan verileceği öğrenildi. DHA