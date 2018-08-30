Hırsızın üzerinden çıkanlar polisi bile şaşırttı

Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu, 2 tabanca ve çalıntı olduğu değerlendirilen 13 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, navigasyon cihazı, 8 oto teybi ve koltuk başı televizyon ele geçirilen bir kişi tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi 77 Nolu Cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Ç.K.'nın üzerinde ve elindeki poşetlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 13 cep telefonu,

dizüstü bilgisayar, tablet, navigasyon cihazı, 8 oto teybi ve koltuk başı televizyon ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ç.K emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak, cezaevine konuldu.