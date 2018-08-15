İBB zabıta alımı başvuruları için son gün geldi! İBB zabıta alımı nasıl yapılır?

İstanbul zabıta alımı başvuru şartları ve İBB’nin kaç zabıta alacağı bu pozisyonlara başvurmak isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Zabıta memuru alımı hakkında Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. Zabıta alımı başvuruları için son gün geldi...

Zabıta alımı başvuruları için son gün geldi. Zabıta alımı başvuruları ve detaylar merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde istihdam edilmek üzere 500 kişilik Zabıta Memuru alımı yapılıyor.

İBB ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayımlandığı tarih itibari ile başvurular için son gün geldi. İlgili ilana başvurular, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve istenen belgeleri son başvuru tarihine kadar saat 17:00 a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru yapacaklardır.

İBB ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Zabıta başvuru şartları arasında lise, önlisans ve lisans düzeyinde ilanda belirtilen bölümlerden mezun olmak belirtiliyor. Lise mezunu zabıta kadroları 375 adet ilan edildi ve bunlara herhangi bir lise alanından mezun adayların başvuruları alınacak. Önlisans düzeyinde de 30 kadroya tüm önlisans mezunları, diğer önlisans ve lisans kadrolarına sadece belirtilen bölümlerden mezun adaylar başvuru yapabilecek.İBB zabıta alımı için adayları ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek. Adayların 30 yaşını doldurmamış yani 27 Ağustos 1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmaları, boy kilo şartını sağlamaları gibi şartları aranıyor. Kadın ve erkek adaylar başvuruda bulunabilecek.

ZABITA ALIMLARI İÇİN YOĞUN BAŞVURU

İBB, deniz zabıtası, turizm zabıtası, doğal afetler ve kaçak yapı yıkımlarındaki riskleri en aza indirmek amacıyla acil yardım ve afet yönetimi konusunda uzman olmak üzere çeşitli branşlarda 500 zabıta istihdamı gerçekleştireceğini duyurdu.

İnternetten yapılan başvuru sonrası boy ve kilo ölçümü için Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne gelenlerin başvuru kriterlerine uygunlukları belirlendi.

Başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 3 günde 30 bin 756 kişi zabıta alımı için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Ayağındaki çatlak ile başvuru merkezine gelen bir aday, “Güzel yardımcı oldular. Ayağımda çatlak var o da bir iş kazası. İnşallah hayırlısı olur. Umut ettik, belki buradan güzel sonuçlar çıkar” dedi.

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

17 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.