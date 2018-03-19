İçki satana ekmek yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Bursa Ekmek Sanayii (BESAŞ), alkollü içki satışı yapılan yerlere artık ekmek verilmeyeceğini duyurdu. Alkol satan bayilere 31 Mart 2018'e kadar süre tanındı. Ekmek satmak isteyen, içki satmayacak. BESAŞ duyurusunda, ‘'Tüm bayiliklerimizde ekmek satışı yapılan noktada, alkol satışı yapılmaması hususunun uygulanmasına karar verilmiştir’' denildi. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil karara tepki gösterdi, ‘Ekmekle oynamak tam olarak budur’ dedi.

Türkiye’nin üçüncü büyük ekmek üretim tesisi olan BESAŞ'tan 14 Mart 2018'de bayilere gönderilen “Alkol satışı” konulu yazıda, ”BESAŞ yönetiminin bayiliklerle ilgili olarak 2016 yılında aldığı kararlardan biri de, BESAŞ bayiliği talep eden yerde, alkol satışının yapılmaması hususundadır. Bu karar neticesinde yeni bayilik başvurularında bu kural göz önünde bulundurularak bayilikler verilecektir” denildi.

İÇKİ SATANIN SÖZLEŞMESİ İPTAL

Yazıda ayrıca “Bugüne kadar verilen tüm bayiliklerimizde ekmek satışı yapılan noktada alkol satışının yapılmaması hususunun uygulanmasına karar verilmiştir. Bu sebeple bayinizin mağduriyet yaşamaması adına 31 Mart 2018 tarihine kadar alkol satışını sonlandırmanızı, aksi takdirde sözleşmenizin tarafımızdan fesih edileceğini bilgilerinize rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Bursa'da BESAŞ alkollü içecek satan bayilere satış için ekmek vermeyeceğini duyurdu. Ekmekle oynamak tam olarak budur. BESAŞ hem bayilerin hem de gariban vatandaşın ekmeğiyle oynuyor” dedi ve şunları söyledi:

”BESAŞ ekmek üreten ve satan bir firma ve görevi halka ucuz ekmek vermek. Mümkün olan en çok yere ekmek üreterek göndermekle yükümlü. BESAŞ'ın görevi halka ucuz ekmeği ulaştırmak iken gidip de bayilere ne satıp satmayacağını söyleyemez. Bu haddi değildir. BESAŞ, ‘Alkollü içki satarsan ben sana ekmek vermem' diyerek, halkın ekmeğiyle oynuyor. Ekmeği, bir gıda olarak sunmaktan çıkarıp, elinde silah gibi tutmak, tam olarak ekmekle oynamaktır. Bayiler yoksul ve gariban insanlara daha çok ekmek yayılsın diye satıyor. Sen bu şekilde gariban halkı da cezalandırıyorsun. Gariban vatandaş ekmeği almak için daha uzaktaki bayiye gitmek zorunda kalacak, hesaplı ekmeğe daha zor ulaşacak. Bu şekilde fakir ve fukaranın da ekmeğiyle oynamış oluyorsun. Hem bayinin hem garibanın ekmeğiyle oynanıyor”