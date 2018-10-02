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İstanbul’da hastanede doktora silahlı saldırı

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanedeki odasında hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman ağır yaralandı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen saldırgan Serhat T. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenler’de yakalandı.

Tugay SADAY
android-time 13:04 2 Ekim 2018
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İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanedeki odasında hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman ağır yaralandı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen saldırgan Serhat T. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenler’de yakalandı.

Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede psikiyatri bölümünde görevli doktor Fikret Hacıosman saat 12.30 sıralarında Serhat T. isimli hastasının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı doktor hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti.

Psikolog Doktor

Doktor Fikret Hacıosman

EVDEKİLERİ REHİN ALMAK İSTEDİ

Yürütülen çalışma kapsamında polis, şüpheli Serhat T.'nin Esenler'deki evini belirledi. Polisin geldiğini gören şüpheli ‘teslim ol’ çağrılarına uymayarak evde bulunanları rehin almak istedi. Polisin iknası sonucu teslim olan şüpheli cinayette kullanılan silahıyla birlikte gözaltına alındı.

FOTO:SÖZCÜ - Esenler'de yakalanan Serhan T. polis merkezine getirildi.

FOTO:SÖZCÜ – Esenler’de yakalanan Serhan T. polis merkezine getirildi.

MART AYINDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu için Mart ayından beri tedavi gördüğü belirlendi. Randevu alarak görüşmeye gittiği doktor Fikret Hacıosman ile aralarında yaşanan tartışmanın ardından silahını ateşlediği öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan saldırıyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada “Saldırıya uğrayan Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şuan yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir” denildi.

SİLAHLA NASIL GİRDİ?

Randevu alarak Doktor Fikret Hacıosman'ın yanına giden şüpheli Serhan T.'nin hastaneye silahıyla nasıl girdiği ise merak konusu oldu.

 

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Son güncelleme: android-time 15:1402.10.2018
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