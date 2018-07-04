Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da dev fabrika yandı

Hadımköy'de fabrika alev alev yandı. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları, ambulanslara taşındı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı

android-time 10:35 4 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Hadımköy'de fabrika alev alev yandı. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları, ambulanslara taşındı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı

Yangın saat 10.15 sıralarında Hadimköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Mimarsinan, Bakırköy, Başakşehir, Şişli, Gazi ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’nden bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.

3abb73d898ed4dcac36a1184e34cfc74

Yangından etkilenen bazı çalışanlar hastaneye kaldırıldı. Bazı çalışanlar ise yanan fabrikayı gözyaşları arasında izledi. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

d12016e6782cf431b08657c861ba80d7515e67f02489df099999898e2af7873d20180704_2_31273642_35311381_web20180704_2_31273642_35311392_web20180704_2_31273642_35311394_web
Son güncelleme: android-time 12:1404.07.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar