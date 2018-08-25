İstanbul’dan tersine göç durdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1996 yılından beri memleketine geri dönmek isteyenlere sunduğu “tersine göç programı” için açılan en son ihale iptal edildi. Milyonluk ihalenin iptal nedeni, geçerli teklif sunan hiçbir firmanın çıkmaması. Yeni ihale tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde 1996 yılında başlatılan “Tersin Göç Programı” 22 yıldır devam ediyor. Eşyaları ile birlikte İstanbul'dan memleketine dönmek isteyenlerin taşınmasına destek olmak için uygulanan program kapsamında 2017 yılı sonu itibariyle 157 bin 504 kişi göç etti. İstanbul'dan memleketine dönmek isteyenleri taşıma işini yapacak firmayı belirlemek üzere en son ihale 11 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirdi. İhaleyi 1 milyon 625 bin liralık teklifin sahibi Aybir Nakliyat kazandı. Firma ile 20 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasını yani 90 günlük süreyi kapsayan sözleşme imzalandı.

TEKLİF VEREN ÇIKMADI

8 Eylül'de sona erecek sözleşme nedeniyle İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yeni ihaleye çıktı. Yeni ihale tarihi 8 Ağustos 2018 olarak belirlendi.1 milyon kilometre eşya taşımacılığı işini kapsayan ihalede sözleşme süresi bu kez 120 güne uzatıldı. İhaleye geçerli teklif veren isteklinin çıkmaması nedeniyle 13 Ağustos 2018 tarihinde iptal edildiği açıklandı. İBB'nin önümüzdeki günlerde yeni ihale tarihi belirlemesi bekleniyor.