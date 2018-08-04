İstanbul’un lezzetleri

Hepimizin aşina olduğu İstanbul kareleri vardır ya hani. İşte o kareleri süsleyen sokak lezzetlerini aldık, bir listede topladık. Şimdi iştah kabartan görüntülere hazır olun.
Sokak lezzeti deyince akla Eminönü, Eminönü deyince de balık-ekmek gelir. Turistler dahil olmak üzere birçok kişiyi kendine çekmeyi başaran ekmek arası balık 12 TL. ‘Yemede yanında yat derler’ ama yenilmeyecek gibi değil…
Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzeti pilav. Tane tane dökülen pirincinden midir, yoksa insanı kendine çeken tereyağı kokusundan mıdır bilinmez ama kendisini iştahla yedirdiği doğru. En bilindik durağı ise Unkapanı.
Porsiyon fiyatının 7.5 TL olduğunu söyleyen Cengiz Usta, pilav aşkını “En güzel aşklar pilav aşkı ile başlar” diye tanımlıyor…
Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz adına şarkı bile yazıldı. Seveni olduğu gibi sevmeyenine de sıkça rastlanan kokoreç. Hatırlarsanız bir dönem mutluluğun gıdası ilan edilmişti. Yarım ekmek 10 TL
128 yıllık bir lezzet, kelle-söğüş. Birçok kişinin vazgeçilmezleri arasında olsa da kokoreç ile arasında ki rekabet Fenerbahçe-Galatasaray arasında ki çekişmeyi aratmıyor. Porsiyon fiyatı ise 20 TL.
Kış mevsiminin habercisi, diğer bir ismi ile eskilerin ‘soba üstü’. Evlerde yapılıyor olsa da yiyenlerin dediğine göre közde yapılanın tadı bir başka… Birde tatlısı var onun da konumuzla alakası yok.