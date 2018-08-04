İstanbul’un lezzetleri

İstanbul’u İstanbul yapan lezzetleri keşfetme zamanı. İşte balık-ekmekten, nohut pilava, kelle söğüşünden, kestane kebabına kadar yıllardır süre gelen sokak kültürünün sembolleri... Yiyen bir, yemeyen bin pişman.

Hepimizin aşina olduğu İstanbul kareleri vardır ya hani. İşte o kareleri süsleyen sokak lezzetlerini aldık, bir listede topladık. Şimdi iştah kabartan görüntülere hazır olun.

İSTANBUL DEYİNCE AKLA GELEN İLK LEZZET… BALIK EKMEK

Sokak lezzeti deyince akla Eminönü, Eminönü deyince de balık-ekmek gelir. Turistler dahil olmak üzere birçok kişiyi kendine çekmeyi başaran ekmek arası balık 12 TL. ‘Yemede yanında yat derler’ ama yenilmeyecek gibi değil…

KENTİN HER NOKTASINDA NOHUT-PİLAV BULMAK MÜMKÜN ANCAK BU LEZZETİN BAŞKENTİ UNKAPANI…

Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzeti pilav. Tane tane dökülen pirincinden midir, yoksa insanı kendine çeken tereyağı kokusundan mıdır bilinmez ama kendisini iştahla yedirdiği doğru. En bilindik durağı ise Unkapanı.

Porsiyon fiyatının 7.5 TL olduğunu söyleyen Cengiz Usta, pilav aşkını “En güzel aşklar pilav aşkı ile başlar” diye tanımlıyor…

UĞRUNA ŞARKILARIN YAZILDIĞI KOKOREÇ, İSTANBUL’UN OLMAZSA OLMAZLARINDAN

Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz adına şarkı bile yazıldı. Seveni olduğu gibi sevmeyenine de sıkça rastlanan kokoreç. Hatırlarsanız bir dönem mutluluğun gıdası ilan edilmişti. Yarım ekmek 10 TL

KOKOREÇ’İN GİZLİ RAKİBİ KELLE SÖĞÜŞ

128 yıllık bir lezzet, kelle-söğüş. Birçok kişinin vazgeçilmezleri arasında olsa da kokoreç ile arasında ki rekabet Fenerbahçe-Galatasaray arasında ki çekişmeyi aratmıyor. Porsiyon fiyatı ise 20 TL.

KIŞ MEVSİMİ İLE BÜTÜNLEŞMİŞ KESTANE ASLINDA DÖRT MEVSİM DAMAKLARA HİTAP EDİYOR

Kış mevsiminin habercisi, diğer bir ismi ile eskilerin ‘soba üstü’. Evlerde yapılıyor olsa da yiyenlerin dediğine göre közde yapılanın tadı bir başka… Birde tatlısı var onun da konumuzla alakası yok.