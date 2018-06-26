İşte AKP’nin yeni milletvekilleri

ADANA
Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru
ADIYAMAN
Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş
AFYONKARAHİSAR
Veysel Eroğlu, Ali Özkaya
AĞRI
Ekrem Çelebi
AKSARAY
İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu
AMASYA
Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez
ANKARA 3. BÖLGE
Mehmet Naci Bostancı, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan
ANKARA 2. BÖLGE
Mustafa Destici, Lütfiye Selva Cam, Emrullah İşler, Orhan Yegin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız
ANKARA 1. BÖLGE
Yıldırım Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan
ANTALYA
Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik
ARDAHAN
Orhan Atalay
ARTVİN
Ertunç Erkan Balta
BALIKESİR
Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir
BARTIN
Yılmaz Tunç
BATMAN
Ziver Özdemir
BAYBURT
Fetani Battal
BİLECİK
Selim Yağcı
BİNGÖL
Cevdet Yılmaz, Feyzi Berdibek
BİTLİS
Cemal Taşar, Vahit Kiler
BOLU
Arzu Aydın, Fehmi Küpçü
BURDUR
Bayram Özçelik, Yasin Uğur
BURSA 2. BÖLGE
Efkan Ala, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Muhammet Müfit Aydın, Atilla Ödünç
BURSA 1. BÖLGE
Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç
ÇANAKKALE
Bülent Turan, Jülide İskenderoğlu
ÇANKIRI
Muhammet Emin Akbaşoğlu, Salim Çivitcioğlu
ÇORUM
Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu
DENİZLİ
Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök
DİYARBAKIR
Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat
DÜZCE
Fahri Çakır, Ayşe Keşir
EDİRNE
Fatma Aksal
ELAZIĞ
Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirağ
ERZİNCAN
Süleyman Karaman, Burhan Çakır
ERZURUM
Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir
ESKİŞEHİR
Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay
GAZİANTEP
Abdulhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu
GİRESUN
Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk
GÜMÜŞHANE
Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş
HATAY
Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi
ISPARTA
Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz
İSTANBUL 3. BÖLGE
Numan Kurtulmuş, Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Doğan Kubat, Tülay Kaynarca, Halis Dalkılıç, Emine Sare Aydın Yılmaz, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sarıkaya, Rümeysa Kadak, Ahmet Mücahit Arınç, Mustafa Yeneroğlu, Erkan Kandemir, Şamil Ayrım, Alev Dedegil
İSTANBUL 2. BÖLGE
Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya, Volkan Bozkır, Abdullah Güler, Hasan Turan, Serap Yaşar, Aziz Babuşcu, Şirin Ünal, Canan Kalsın, Ahmet Hamdi Çamlı, Markar Eseyan, Mustafa Demir, İffet Polat
İSTANBUL 1. BÖLGE
Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavcakçı Kan, Osman Boyraz, İsmet Uçma, Mihrimah Belma Satır, Ahmet Berat Çonkar, Hulusi Şentürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun
İZMİR 2. BÖLGE
Hamza Dağ, Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar
İZMİR 1. BÖLGE
Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle
KAHRAMANMARAŞ
Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal
KARABÜK
Cumhur Ünal, Niyazi Güneş
KARAMAN
İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci
KARS
Ahmet Arslan, Yunus Kılıç
KASTAMONU
Hakkı Köylü, Metin Çelik
KAYSERİ
Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis
KİLİS
Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal
KIRIKKALE
Ramazan Can
KIRKLARELİ
Selahattin Minsolmaz
KOCAELİ
Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Emine Zeybek
KIRŞEHİR
Mustafa Kendirli
KONYA
Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez
KÜTAHYA
Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler
MALATYA
Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı
MANİSA
Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan
MARDİN
Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya
MERSİN
Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül, Yılmaz, Hacı Özkan
MUĞLA
Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan
MUŞ
Mehmet Emin Şimşek, Abdulselam Er
NEVŞEHİR
Mustafa Açıköz, Yücel Menekşe
NİĞDE
Yavuz Ergun, Selim Gültekin
ORDU
Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı, Metin Gündoğdu
OSMANİYE
Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya
RİZE
Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı
SAKARYA
Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek
SAMSUN
Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı
SİİRT
Osman Ören
SİNOP
Nazım Maviş
SİVAS
İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci
ŞANLIURFA
Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, Ahmet Akay
ŞIRNAK
Rizgin Birlik
TEKİRDAĞ
Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül
TOKAT
Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Özlem Zengin
TRABZON
Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora
UŞAK
Mehmet Altay, İsmail Güneş
VAN
Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas
YALOVA
Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol
YOZGAT
Bekir Bozdağ, Yusuf Başer
ZONGULDAK