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İşte AKP’nin yeni milletvekilleri

24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Meclis'e giren AKP'li milletvekili sayısı, yurt dışından gelen sayımlar hariç 293 oldu. İşte yeni dönem AKP milletvekilleri listesi...

android-time 11:22 26 Haziran 2018
Haberler Gündem
İşte AKP’nin yeni milletvekilleri
24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Meclis'e giren AKP'li milletvekili sayısı, yurt dışından gelen sayımlar hariç 293 oldu. İşte yeni dönem AKP milletvekilleri listesi...

ADANA

Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru

adanaADIYAMAN

Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş

adiyamanAFYONKARAHİSAR

Veysel Eroğlu, Ali Özkaya

afyonkarahisarAĞRI

Ekrem Çelebi

agri

AKSARAY

İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu

aksarayAMASYA

Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez

amasyaANKARA 3. BÖLGE

Mehmet Naci Bostancı, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan

ankara-3-bolgeANKARA 2. BÖLGE

Mustafa Destici, Lütfiye Selva Cam, Emrullah İşler, Orhan Yegin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız

ankara-2-bolgeANKARA 1. BÖLGE

Yıldırım Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan

ankara-1-bolgeANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik

antalyaARDAHAN

Orhan Atalay

ardahanARTVİN

Ertunç Erkan Balta

artvinBALIKESİR

Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir

balikesirBARTIN

Yılmaz Tunç

bartinBATMAN

Ziver Özdemir

batmanBAYBURT

Fetani Battal

bayburtBİLECİK

Selim Yağcı

bilecikBİNGÖL

Cevdet Yılmaz, Feyzi Berdibek

bingolBİTLİS

Cemal Taşar, Vahit Kiler

bitlisBOLU

Arzu Aydın, Fehmi Küpçü

boluBURDUR

Bayram Özçelik, Yasin Uğur

burdurBURSA 2. BÖLGE

Efkan Ala, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Muhammet Müfit Aydın, Atilla Ödünç

bursa-2-bolge

BURSA 1. BÖLGE

Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç

bursa-1-bolge
ÇANAKKALE

Bülent Turan, Jülide İskenderoğlu

canakkaleÇANKIRI

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Salim Çivitcioğlu

cankiriÇORUM

Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu

corumDENİZLİ

Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök

denizliDİYARBAKIR

Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat

diyarbarkirDÜZCE

Fahri Çakır, Ayşe Keşir

duzceEDİRNE

Fatma Aksal

edirneELAZIĞ

Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirağ

elazigERZİNCAN

Süleyman Karaman, Burhan Çakır

erzincanERZURUM

Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir

erzurumESKİŞEHİR

Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay

eskisehirGAZİANTEP

Abdulhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu

gaziantepGİRESUN

Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk

giresun

GÜMÜŞHANE

Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş

gumushane

HATAY

Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi

hatay

ISPARTA

Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz

isparta

İSTANBUL 3. BÖLGE

Numan Kurtulmuş, Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Doğan Kubat, Tülay Kaynarca, Halis Dalkılıç, Emine Sare Aydın Yılmaz, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sarıkaya, Rümeysa Kadak, Ahmet Mücahit Arınç, Mustafa Yeneroğlu, Erkan Kandemir, Şamil Ayrım, Alev Dedegil

istanbul-3-bolge

İSTANBUL 2. BÖLGE

Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya, Volkan Bozkır, Abdullah Güler, Hasan Turan, Serap Yaşar, Aziz Babuşcu, Şirin Ünal, Canan Kalsın, Ahmet Hamdi Çamlı, Markar Eseyan, Mustafa Demir, İffet Polat

istanbul-2-bolge

İSTANBUL 1. BÖLGE

Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavcakçı Kan, Osman Boyraz, İsmet Uçma, Mihrimah Belma Satır, Ahmet Berat Çonkar, Hulusi Şentürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun

istanbul-1-bolgeİZMİR 2. BÖLGE

Hamza Dağ, Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar

izmir-2-bolge

İZMİR 1. BÖLGE

Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle

izmir-1-bolgeKAHRAMANMARAŞ

Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal

kahramanmaras

KARABÜK

Cumhur Ünal, Niyazi Güneş

karabuk

KARAMAN

İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci

karaman

KARS

Ahmet Arslan, Yunus Kılıç

kars
KASTAMONU

Hakkı Köylü, Metin Çelik

kastamonuKAYSERİ

Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis

kayseriKİLİS

Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal

kilis
KIRIKKALE

Ramazan Can

kirikkaleKIRKLARELİ

Selahattin Minsolmaz

kirklareliKOCAELİ

Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Emine Zeybek

kocaeli
KIRŞEHİR

Mustafa Kendirli

kirsehir

KONYA

Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez

konya
KÜTAHYA

Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler

kutahyaMALATYA

Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı

malatyaMANİSA

Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan

manisaMARDİN

Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya

mardin
MERSİN

Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül, Yılmaz, Hacı Özkan

mersin
MUĞLA

Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan

mugla
MUŞ

Mehmet Emin Şimşek, Abdulselam Er

mus
NEVŞEHİR

Mustafa Açıköz, Yücel Menekşe

nevsehir

NİĞDE

Yavuz Ergun, Selim Gültekin

nigde
ORDU

Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı, Metin Gündoğdu

ordu

OSMANİYE

Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya

osmaniye
RİZE

Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı

rize
SAKARYA

Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek

sakarya
SAMSUN

Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı

samsunSİİRT

Osman Ören

siirt
SİNOP

Nazım Maviş

sinopSİVAS

İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci

sivas

ŞANLIURFA

Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, Ahmet Akay

sanliurfa

ŞIRNAK

Rizgin Birlik

sirnak

TEKİRDAĞ

Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül
tekirdag

TOKAT

Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Özlem Zengin

tokat
TRABZON

Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora

trabzon

UŞAK

Mehmet Altay, İsmail Güneş

usak

VAN

Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas

vanYALOVA

Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol

yalovaYOZGAT

Bekir Bozdağ, Yusuf Başer

yozgat
ZONGULDAK

Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar

zonguldak

Son güncelleme: android-time 13:3126.06.2018
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