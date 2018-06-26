İşte CHP’nin yeni milletvekilleri;
ADANA
Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut
ADIYAMAN
Abdurrahman Tutdere
AFYONKARAHİSAR
Burcu Köksal
AMASYA
Mustafa Tuncer
ANKARA 1. BÖLGE
Tekin Bingöl, Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşçıer
ANKARA 2. BÖLGE
Murat Emir, Yıldırdım Kaya
ANKARA 3. BÖLGE
Ahmet Haluk Koç, Nihat Yeşil, Servet Ünsal
ANTALYA
Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı
ARDAHAN
Öztürk Yılmaz
ARTVİN
Uğur Bayraktutan
BALIKESİR
Ahmet Akın, Fikret Şahin, Ensar Aytekin
BARTIN
Aysu Bankoğlu
BİLECİK
Yaşar Tüzün
BOLU
Tanju Özcan
BURDUR
Mehmet Göker
BURSA 1. BÖLGE
Leyla Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu
BURSA 2. BÖLGE
Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan
ÇANAKKALE
Muharrem Erkek, Özgür Ceylan
ÇORUM
Tufan Köse
DENİZLİ
Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar
EDİRNE
Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan
ELAZIĞ
Gürsel Erol
ESKİŞEHİR
Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer
GAZİANTEP
Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan
GİRESUN
Necati Tığlı
HATAY
Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal, İsmet Tokdemir
İSTANBUL 1. BÖLGE
İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Saliha Sera Kadıgül Sütlü, Hüseyin Emre Bağçe
İSTANBUL 2. BÖLGE
Enis Berberoğlu, Ali Şeker, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansir Kılınç, Yunus Emre, Gökan Zeybek
İSTANBUL 3. BÖLGE
Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Nazır Cihangir İslam
İZMİR 1. BÖLGE
Ednan Arslan, Ahmet Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacattin Bayır
İZMİR 2. BÖLGE
Kemal Kılıçdaroğlu, Bedri Serter, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sandır, Atilla Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat
KARABÜK
Hüseyin Avni Aksoy
KARAMAN
İsmail Atakan Ünver
KASTAMONU
Hasan Baltacı
KAYSERİ
Çetin Arık
KIRIKKALE
Ahmet Önal
KIRKLARELİ
Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu
KIRŞEHİR
Metin İlhan
KOCAELİ
Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan
KONYA
Abdüllatif Şener, Abdülkadir Karaduman
KÜTAHYA
Ali Fazil Kasap
MALATYA
Veli Ağbaba
MANİSA
Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen
MERSİN
Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır, Nevin Zaimoğlu
MUĞLA
Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin
NEVŞEHİR
Faruk Sarıaslan
NİĞDE
Ömer Fethi Gürer
ORDU
Mustafa Adıgüzel, Seyit Torun
OSMANİYE
Baha Ünlü
SAKARYA
Engin Özkoç
SAMSUN
Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu
SİNOP
Barış Karadeniz
SİVAS
Ulaş Karasu
ŞANLIURFA
Aziz Aydınlık
TEKİRDAĞ
Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün, Candan Yüceer
TOKAT
Kadir Durmaz
TRABZON
Ahmet Kaya
TUNCELİ
Polat Şaroğlu
UŞAK
Özkan Yalım
YALOVA
Özcan Özel
YOZGAT
Ali Keven
ZONGULDAK
Deniz Yavuzyılmaz, Ünal Demirtaş