Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşte CHP’nin yeni milletvekilleri

24 Haziran seçimlerinde CHP Türkiye genelinde 146 milletvekilini Ankara'ya yolladı.

android-time 11:36 26 Haziran 2018
Haberler Gündem
İşte CHP’nin yeni milletvekilleri
24 Haziran seçimlerinde CHP Türkiye genelinde 146 milletvekilini Ankara'ya yolladı.

 

İşte CHP’nin yeni milletvekilleri;

ADANA

Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut

adana

ADIYAMAN

Abdurrahman Tutdere

adiyaman

AFYONKARAHİSAR

Burcu Köksal

afylonkarahisar

AMASYA

Mustafa Tuncer

amasya

ANKARA 1. BÖLGE

Tekin Bingöl, Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşçıer

ankara-1-bolge

ANKARA 2. BÖLGE

Murat Emir, Yıldırdım Kaya

ankara-2-bolge

ANKARA 3. BÖLGE

Ahmet Haluk Koç, Nihat Yeşil, Servet Ünsal

ankara-3-bolge

ANTALYA

Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı

antalya

ARDAHAN

Öztürk Yılmaz

ardahan

ARTVİN

Uğur Bayraktutan

artvin

BALIKESİR

Ahmet Akın, Fikret Şahin, Ensar Aytekin

balikesir

BARTIN

Aysu Bankoğlu

bartin

BİLECİK

Yaşar Tüzün

bilecik

BOLU

Tanju Özcan

bolu

BURDUR

Mehmet Göker

burdur

BURSA 1. BÖLGE

Leyla Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu

bursa-1-bolge

BURSA 2. BÖLGE

Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan

bursa-2-bolge

ÇANAKKALE

Muharrem Erkek, Özgür Ceylan

canakkale

ÇORUM

Tufan Köse

corum

DENİZLİ

Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar

denizli

EDİRNE

Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan

edirne

ELAZIĞ

Gürsel Erol

elazig

ESKİŞEHİR

Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer

eskisehir

GAZİANTEP

Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan

gaziantep

GİRESUN

Necati Tığlı

giresun

HATAY

Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal, İsmet Tokdemir

hatay

İSTANBUL 1. BÖLGE

İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Saliha Sera Kadıgül Sütlü, Hüseyin Emre Bağçe

istanbul-1

İSTANBUL 2. BÖLGE

Enis Berberoğlu, Ali Şeker, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansir Kılınç, Yunus Emre, Gökan Zeybek

istanbul-2

İSTANBUL 3. BÖLGE

Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Nazır Cihangir İslam

istanbul-3

İZMİR 1. BÖLGE

Ednan Arslan, Ahmet Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacattin Bayır

izmir-1

İZMİR 2. BÖLGE

Kemal Kılıçdaroğlu, Bedri Serter, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sandır, Atilla Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat

izmir-2

KARABÜK

Hüseyin Avni Aksoy

karabuk

KARAMAN

İsmail  Atakan Ünver

karaman

KASTAMONU

Hasan Baltacı

kastamonu

KAYSERİ

Çetin Arık

kayseri

KIRIKKALE

Ahmet Önal

kirikkale

KIRKLARELİ

Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu

kirklareli

KIRŞEHİR

Metin İlhan

kirsehir

KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar,  Tahsin Tarhan

kocaeli

KONYA

Abdüllatif Şener, Abdülkadir Karaduman

konya

KÜTAHYA

Ali Fazil Kasap

kutahya

MALATYA

Veli Ağbaba

malatya

MANİSA

Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen

manisa

MERSİN

Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır, Nevin Zaimoğlu

mersin

MUĞLA

Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin

mugla

NEVŞEHİR

Faruk Sarıaslan

nevsehir

NİĞDE

Ömer Fethi Gürer

nigde

ORDU

Mustafa Adıgüzel, Seyit Torun

ordu

OSMANİYE

Baha Ünlü

osmaniye

SAKARYA

Engin Özkoç

sakarya

SAMSUN

Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu

samsun

SİNOP

Barış Karadeniz

sinop

SİVAS

Ulaş Karasu

sivas

ŞANLIURFA

Aziz Aydınlık

sanliurfa

TEKİRDAĞ

Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün, Candan Yüceer

tekirdag

TOKAT

Kadir Durmaz

tokat

TRABZON

Ahmet Kaya

trabzon

TUNCELİ

Polat Şaroğlu

tunceli

UŞAK

Özkan Yalım

usak

YALOVA

Özcan Özel

yalova

YOZGAT

Ali Keven

yozgat

ZONGULDAK

Deniz Yavuzyılmaz, Ünal Demirtaş

zonguldak
Son güncelleme: android-time 12:3526.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar