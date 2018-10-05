Meral Akşener’in evinin önünde gergin anlar! İşte dün gece yaşananlar…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki gerginlik sokağa taştı. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Akşener'i işaret ederek, "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle" demişti. Bahçeli'nin sert açıklamalarına Akşener de İYİ Parti Genel Merkezi'nin adresini paylaşarak "Sonuçlarını merakla bekliyorum" yanıtını vermişti. Akşener'in evinin önüne gelen ve MHP'li olduğu ileri sürülen bir grup "Bozkurtlar burada!" diye slogan attı. Akşener, gruba sert tepki gösterirken MHP lideri Bahçeli'yi etiketleyip o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı. Akşener gece saatlerinde evinin önünde toplanan partililere bir konuşma yaptı. Akşener konuşmasında "Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar" dedi.

Sosyal medya hesabından isim vermeden Akşener’i hedef alan Bahçeli, “MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın” ifadelerini kullandı.Akşener’e ağır ithamlarda bulunan Bahçeli’nin paylaşımları şöyle:“İyi bellemiş, tekeden süt çıkmaz. Bize ‘saray yancısı, saray paspası, lastik' diyen, üzerine binip bir daha da inmediği kıratıyla karanlık vadiler, katran geceler dolaşan Secah Bint Haris’te adap, edep, erdem, insaf, irade, millilik ve siyasi ahlak görülmez, aransa da bulunamaz. HDP’ye Kürt siyasi hareketi diyordu. PKK’lı Demirtaş için af istiyor, CHP’nin yörüngesine gönüllü şekilde giriyordu. Takmadığı maske, yapmadığı makyaj yoktu. FETÖ’nün dümen suyundaydı. Kalkmış MHP’ye eylem ve fikir ortaklarıyla saldırıyor, hakaretler sıralıyor; hadi oradan…Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e hitaben attığı tweetlere yanıt geldi. Akşener, kişisel twitter hesabından “Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli? McKinsey'e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum” mesajını paylaştı.

PARTİ GENEL MERKEZİNİN ADRESİNİ VERDİ

İYİ Parti Lideri Akşener, ikinci tweetinde ise “Demirden korksak trene binmezdik” mesajıyla birlikte Parti Genel Merkezi’nin adresini verdi.

EVİNİN ÖNÜNE GİDİP SLOGAN ATTILAR

Akşener’in yaptığı bu açıklamadan sonra MHP’li olduğu ileri sürülen bir grup Akşener’in evinin önüne giderek slogan atmaya başladı. Akşener de gruba sert tepki gösterdi. Yaşanan o anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Akşener daha sonra bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Akşener mesaja Bahçeli’yi de etiketleyerek, “Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİLER AKŞENER’E DESTEK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Gece saatlerinde ise Meral Akşener’in evinin önünde protesto olduğunu öğrenen İYİ Partililer Akşener’in Beylerbeyi’nde ki evinin önüne geldi.

“GELENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIM”

Burada sloganlar atan partililere Akşener bir açıklama yaptı. Akşener, “Türkiye’nin daha iyiye gitmesi, gençlerimizin umudunun yeniden yeşermesi için bu yola çıktık. Biz bir aileyiz, Vakur olacaksınız, sakin olacaksınız, sağduyulu olacaksınız. Bizi özellikle bir kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar, Talimat verildiler, geldiler” dedi.

Akşener’in açıklamasının ardından toplanan partililer dağıldı.