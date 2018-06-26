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İşte HDP’nin 27. Dönem Milletvekilleri

24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından, resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren HDP'li milletvekili sayısı 67 oldu. İşte yeni dönem HDP milletvekilleri listesi...

android-time 12:41 26 Haziran 2018
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İşte HDP’nin 27. Dönem Milletvekilleri
24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından, resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren HDP'li milletvekili sayısı 67 oldu. İşte yeni dönem HDP milletvekilleri listesi...

İşte HDP’nin 27. dönem milletvekilleri

ADANA

Kemal Peköz, Tülay Hatimoğulları Oruç

adana hdp milletvekilleri
AĞRI

Berdan Öztürk, Dirayet Dilan Taşdemir, Abdullah Koç

agri-hdp-milletvekili
ANKARA 1. BÖLGE

Filiz Kerestecioğlu Demir

ankara-1-bolge-hdp-milletvekiliANTALYA

Kemal Bülbül

antalya-hdp-milletvekili
BATMAN

Feleknas Uca, Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ruştu Tiryaki

batman-hdp-milletvekiliBİNGÖL

Erdal Aydemir

bingol

BİTLİS

Mahmut Celadet Gaydalı

bitlis

DİYARBAKIR

Adnan Selçuk Mızraklı, Salihe Aydeniz, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları

diyarbakir-1

GAZİANTEP

Mahmut Toğrul

gaziantep

HAKKARİ

Leyla Güven, Sait Dede, Özgür Zeydanoğlu

hakkari-hdp-milletvekili

HATAY

Barış Atay Mengüllüoğlu

hatay-hdp-milletvekili

IĞDIR

Habip Eksik

igdir-hdp-milletvekili

İSTANBUL 1. BÖLGE

Pervin Buldan, Musa Piroğlu, Erkan Baş, Erol Katırcıoğlu

istanbul-1-bolge

İSTANBUL 2. BÖLGE

Ahmet Şık, Oya Ersoy, Hüda Kaya

istanbul-2-bolge

İSTANBUL 3. BÖLGE

Zeynel Özen, Dilşat Canbaz Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Ali Kenanoğlu, Züleyha Gülüm

istanbul-3-bolgeİZMİR 1. BÖLGE

Serpil Kemalbay Pekgözegü

izmir-1-bolfw

İZMİR 2. BÖLGE

Murat Çepni

izmir-2-bolge

KARS

Ayhan Bilgen

kars

KOCAELİ

Ömer Faruk Gergerlioğlu

kocaeli

MARDİN

Mithat Sancar, Pero Dundar, Tuma Çelik, Ebrü Günay

mardin

MERSİN

Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan

mersin

MUŞ

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık

mus-hdp-milletvekili

SİİRT

Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş

siirt

ŞANLIURFA

Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin, Ömer Öcalan

sanliurfa

ŞIRNAK

Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz

sirnak

TUNCELİ

Alican Önlü

tunceli

VAN

Sezai Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Murat Sarısaç, Muazzez Orhan, Tayip Temel

van
Son güncelleme: android-time 13:2526.06.2018
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