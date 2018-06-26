İşte HDP’nin 27. dönem milletvekilleri
ADANA
Kemal Peköz, Tülay Hatimoğulları Oruç
AĞRI
Berdan Öztürk, Dirayet Dilan Taşdemir, Abdullah Koç
ANKARA 1. BÖLGE
Filiz Kerestecioğlu Demir
ANTALYA
Kemal Bülbül
BATMAN
Feleknas Uca, Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ruştu Tiryaki
BİNGÖL
Erdal Aydemir
BİTLİS
Mahmut Celadet Gaydalı
DİYARBAKIR
Adnan Selçuk Mızraklı, Salihe Aydeniz, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları
GAZİANTEP
Mahmut Toğrul
HAKKARİ
Leyla Güven, Sait Dede, Özgür Zeydanoğlu
HATAY
Barış Atay Mengüllüoğlu
IĞDIR
Habip Eksik
İSTANBUL 1. BÖLGE
Pervin Buldan, Musa Piroğlu, Erkan Baş, Erol Katırcıoğlu
İSTANBUL 2. BÖLGE
Ahmet Şık, Oya Ersoy, Hüda Kaya
İSTANBUL 3. BÖLGE
Zeynel Özen, Dilşat Canbaz Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Ali Kenanoğlu, Züleyha Gülüm
İZMİR 1. BÖLGE
Serpil Kemalbay Pekgözegü
İZMİR 2. BÖLGE
Murat Çepni
KARS
Ayhan Bilgen
KOCAELİ
Ömer Faruk Gergerlioğlu
MARDİN
Mithat Sancar, Pero Dundar, Tuma Çelik, Ebrü Günay
MERSİN
Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan
MUŞ
Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık
SİİRT
Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş
ŞANLIURFA
Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin, Ömer Öcalan
ŞIRNAK
Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz
TUNCELİ
Alican Önlü
VAN
Sezai Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Murat Sarısaç, Muazzez Orhan, Tayip Temel