24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından, resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren HDP'li milletvekili sayısı 67 oldu. İşte yeni dönem HDP milletvekilleri listesi...

İşte HDP’nin 27. dönem milletvekilleri ADANA Kemal Peköz, Tülay Hatimoğulları Oruç

AĞRI Berdan Öztürk, Dirayet Dilan Taşdemir, Abdullah Koç

ANKARA 1. BÖLGE Filiz Kerestecioğlu Demir ANTALYA Kemal Bülbül

BATMAN Feleknas Uca, Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ruştu Tiryaki BİNGÖL Erdal Aydemir BİTLİS Mahmut Celadet Gaydalı DİYARBAKIR Adnan Selçuk Mızraklı, Salihe Aydeniz, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları GAZİANTEP Mahmut Toğrul HAKKARİ Leyla Güven, Sait Dede, Özgür Zeydanoğlu HATAY Barış Atay Mengüllüoğlu IĞDIR Habip Eksik İSTANBUL 1. BÖLGE Pervin Buldan, Musa Piroğlu, Erkan Baş, Erol Katırcıoğlu İSTANBUL 2. BÖLGE Ahmet Şık, Oya Ersoy, Hüda Kaya İSTANBUL 3. BÖLGE Zeynel Özen, Dilşat Canbaz Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Ali Kenanoğlu, Züleyha Gülüm İZMİR 1. BÖLGE Serpil Kemalbay Pekgözegü İZMİR 2. BÖLGE Murat Çepni KARS Ayhan Bilgen KOCAELİ Ömer Faruk Gergerlioğlu MARDİN Mithat Sancar, Pero Dundar, Tuma Çelik, Ebrü Günay MERSİN Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan MUŞ Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık SİİRT Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş ŞANLIURFA Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin, Ömer Öcalan ŞIRNAK Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz TUNCELİ Alican Önlü VAN Sezai Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Murat Sarısaç, Muazzez Orhan, Tayip Temel